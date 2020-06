L'OMS annonce la reprise des essais cliniques sur l'Hydroxychloroquine.

L'OMS annonce, quelques semaines plus tard, sa suspension suite à la publication de la prestigieuse revue médicale << THE LANCET >> trouvant inefficace, voire très dangereuse l'utilisation de la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le covid-19. L'OMS déclare pouvoir analyser les informations disponible, et une décision était attendue à la mi-juin.

<< THE LANCET >> à pris ses distances mardi soir avec l'étude en reconnaissant d'importantes doutes à son sujet.

L'article n'a pas été rétracté, mais cela serait terrible pour l'image de la revue qui fait partie des quatre grandes publications de référence dans le monde entier. L'OMS ne perd plus le temps et publie ses conclusions rapidement. De leurs côté, les auteurs, le Dr Mandeep Mehra et ses collègues, défendent leur travail.

Mercredi Soumiya Swaminathan, scientifique en chef de l'OMS declare, << Nous sommes maintenant assez confiants quant au fait de ne pas avoir constaté de différences dans la mortalité. >> lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève.

96000 dossiers médicaux électroniques des patients hospitalisés entre décembre avril dont 671 hôpitaux ont été collectés dans le monde entier par la société américaine. Les chercheurs ont fait la comparaison entre des patients covid qui ont reçu de la chloroquine ou ses dérivés, et des patients qui l'ont pas eu.

Les membres du comité de sécurité et de suivi ont estimé qu'il n'y a aucune raison de modifier le protocole des essais cliniques à affirmé le directeur général de l'OMS,/Tedros Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.