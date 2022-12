L’Ukraine affirme avoir abattu 54 des 69 missiles lancés par la Russie

Il faut saluer cette réactivité de l’armée ukrainienne sans oublier qu’une seule victime est toujours de trop dans une guerre. On dénombre pour cette nouvelle attaque au moins trois citoyens ukrainiens blessés, précisément à Kyiv. Selon les déclarations du maire de cette ville, il y a au rang des victimes, une jeune fille de 14 ans. Si des pertes en vies humaines ne sont pas encore enregistrées, il faut reconnaître que plusieurs habitations privées ont subi des dommages comme d’habitude. Plusieurs personnes ont été sauvées des maisons endommagées et prises immédiatement en charge par les médecins sur place.

Les recherches continuent par des sauveteurs pour trouver d’éventuelles victimes encore sous les décombres. Les appels des autorités invitent les populations à rester dans les refuges pour éviter de se faire tuer. L’autre dommage qu’il faut signaler dans les villes attaquées est l’absence partielle de l’électricité par endroit. Une coupure d’électricité allant jusqu’à 90% dans certaines villes comme Lviv et 40% dans d’autres comme Kyiv.

Contrairement à ces villes, les autorités ont jugé bon de couper provisoirement l’électricité dans d’autres régions afin de réduire les dégâts en cas d’attaques des infrastructures. Un calvaire dont la population ne peut savoir la fin tant que la Russie restera en position de force.