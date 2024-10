L'érosion côtière au Togo : La mer avance, les villages reculent

L’érosion côtière dans le golfe du Bénin, une région qui englobe plusieurs pays comme le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria, représente une menace sérieuse pour les communautés vivant près des côtes. Malgré les efforts pour limiter ce fléau, les infrastructures humaines et les changements climatiques exacerbent la situation. La mer avance de 1,8 à 5 mètres par an dans certaines zones, englobant maisons, routes et terres cultivées.



Face à cette menace, des initiatives locales émergent pour freiner la progression de l’érosion. Parmi elles, un projet innovant, développé par un ingénieur togolais, consiste à utiliser des forages sous-marins pour piéger le sable et protéger les plages. Ces forages fonctionnent comme une barrière contre la mer, permettant de récupérer le sable et de stabiliser les côtes. Aliou Fall Diedjou, géologue sénégalais, voit en cette solution un espoir pour d'autres pays confrontés au même problème.



D'autres méthodes, telles que la construction de digues ou de barrières de sable, ont été tentées dans plusieurs villages côtiers, mais avec des résultats mitigés. Si ces initiatives freinent temporairement l'avancée de la mer, elles ne suffisent pas à enrayer complètement le phénomène.



Dans les villages comme Doevikopé, situés au sud-est de la capitale Lomé, les habitants vivent dans la crainte constante de perdre leurs maisons. Les infrastructures telles que les restaurants, écoles et cimetières sont englouties, laissant des ruines et des villages fantômes sur la côte.



Kossi Agbavi, un village situé à environ 30 kilomètres de Lomé, est l’un des plus touchés par l’érosion. Ici, les habitants assistent, impuissants, à la disparition progressive de leurs terres et maisons. Une étude menée en 2015 par la Mission d’observation du littoral ouest-africain a révélé que le littoral perd en moyenne entre 1,8 et 5 mètres par an, laissant présager la disparition complète de certaines localités d’ici vingt ans si aucune mesure drastique n'est prise.