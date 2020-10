« La Chine va payer cher ce qu’elle nous a fait », dixit Donald Trump

Le vendredi 02 octobre passé, le président américain et sa compagne Donald Trump ont été testés positifs au Coronavirus. Un moment difficile pour le couple mais bien plus difficile pour le président américain qui s’est vu hospitalisé. Après avoir suivi un traitement adéquat qu’il ne cesse de recenser, il revient à la maison blanche avec un sentiment fier et joyeux d’avoir battu le virus. A sa sortie, Donald Trump s’est affiché entouré de quatre drapeaux américains montrant qu’il n’avait pas peur du virus que craint le monde.



Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, il s’attaque frontalement à la Chine dans un discours très combatif. Dans ce discours dans lequel il montrait qu’il était guéri, il n’a pas manqué l’occasion de reporter encore une fois la faute de la Covid-19 sur la Chine. Il déclare : « Cette horrible maladie est envoyée par la Chine. La Chine va payer très cher pour ce qu'elle a fait au monde, et à nous ». Un discours qui ne laissera pas la Chine joyeuse d’autant plus que de vives tensions existent déjà entre les deux pays à propos de l’économie mondiale.



Suite à son discours, le président américain Donald Trump est confiant que les Etats-Unis sont prêts pour faire face à la Covid-19. Il qualifie d’efficace le traitement qu’il a reçu lorsqu’il était hospitalisé et promet que ce traitement sera disponible pour tous les citoyens américains et gratuit pour les seniors.