La France troisième exportateur mondial d’armement

La France n’en finit pas de grignoter année après année une part croissante du marché mondial de l’armement. Selon les chiffres dévoilés lundi 9 mars par l’Institut international de recherche pour la paix, la France a représenté 7,9 % des exportations de missiles, avions de chasse et navires de guerre sur la période allant de 2015 à 2019 : un record depuis 1990. Elle occupe ainsi la troisième place du marché mondial des ventes d’armement, alors qu’elle était cinquième lors des cinq années précédentes.

Les ventes d’armement tricolore ont grimpé de 72 % par rapport à la période comprise entre 2010 et 2014, pendant laquelle la part de marché de la France atteignait 4,8 %. Ce bond spectaculaire reflète les succès commerciaux de Dassault Aviation en Egypte et en Inde pour le Rafale ou encore ceux de Naval Group au Brésil et en Inde pour des sous-marins, en Egypte, en Malaisie et aux Emirats arabes unis pour des frégates. La France reste largement distancée au palmarès des principaux exportateurs par les Etats-Unis (36 % du marché) et la Russie (21 %).

Toujours plus d’instabilité dans le monde, toujours plus de tensions régionales, de conflits et de menaces. Un environnement qui explique la nouvelle progression de 5,5% des ventes de matériels militaires sur la période 2015-2019 par rapport aux années 2010-2014, selon le dernier bilan annuel du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), rendu public ce lundi. Cette forte demande a été alimentée par les pays du Moyen-Orient (+35%), et en particulier l’Arabie saoudite, qui est « clairement le plus important acheteur d’armements au monde, devant l’Inde, qui est au deuxième rang mondial », souligne l’étude. Les importations du royaume ont augmenté de 130% sur la période. Et elles représentent, à elles seules, 12% des ventes mondiales. Les Saoudiens ont deux principaux fournisseurs: les États-Unis pour 73% de leurs importations, et le Royaume-Uni (13%).