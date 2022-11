La Francophonie réunie en Tunisie pour renforcer son rôle international

L’homme fort de la Tunisie est–il en train de retrouver sa légitimité dans le temps depuis son coup de force du mois de Juillet de l’année dernière ? Il faut certainement éviter de confondre la politique à la francophonie même si les deux finissent par s’accorder. Ce Samedi fut un autre jour pour les dirigeants de pays francophones qui se sont parlés à l’occasion d’un sommet ayant pour but l’apport de solutions fiables aux mutations profondes que connaît actuellement le monde. Pour ces dirigeants, il faut former une union solide pour survivre au plan international.

Une ambition noble qui ne saurait être une réalité si on ne tient pas compte de plusieurs autres paramètres en dehors de la langue. Ils sont plus de 88 membres au sein de l’OIF pouvant unir leurs forces pour y arriver. L’environnement, la technologie, et l’économie étaient bien évidemment au rendez-vous.