Lavage voiture à la main intérieur et extérieur : Une nouvelle adresse incontournable en Montagne Bourbonnaise, Molles, Mayet de Montagne, La prugne, Chatel Montagne... Tel Philippe MOULIN : 06/21/15/24/40

Lavage voiture à la main intérieur et extérieur : Une nouvelle adresse incontournable en Montagne Bourbonnaise



La beauté de votre voiture est entre de bonnes mains avec l'arrivée d'une nouvelle entreprise de lavage automobile au cœur de la Montagne Bourbonnaise. Le Mayet de Montagne, Molles, Mayet de Montagne, La Prugne, Vichy, Cusset... Quelle que soit votre localisation dans la région, vous pouvez maintenant profiter des services de lavage automobile exceptionnels offerts par cette société récemment créée.



Cette entreprise promet une qualité de lavage sans précédent pour votre véhicule, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Situé au N°1 du lac 03250, cet établissement se trouve à un emplacement idéal, juste en face du lac, offrant une vue pittoresque pendant que votre voiture reçoit le traitement royal qu'elle mérite.



Avec un numéro de Siret 821 482 296 000 18, cette société s'engage à fournir des services de lavage automobile professionnels et complets. Les tarifs de lavage extérieur sont basés sur la catégorie de votre véhicule, allant de 8€ pour une petite citadine (par exemple C1 206) à 18€ pour un grand fourgon (trafic movano). Les tarifs de lavage intérieur sont également adaptés à chaque catégorie, variant de 25€ à 45€ selon les besoins spécifiques de votre véhicule.



Que votre voiture ait simplement besoin d'un rafraîchissement extérieur ou d'une attention minutieuse à l'intérieur, cette entreprise s'engage à fournir des résultats impeccables. Les sièges seront dépoussiérés et aspirés avec soin, bien que le lavage complet ne soit pas possible en raison de certaines contraintes. Cependant, soyez assuré que chaque coin et recoin de votre véhicule sera séché entièrement, laissant une finition étincelante et sans trace.



De plus, si vous préférez la commodité d'un lavage à domicile, cette entreprise offre également des services à domicile pour répondre à vos besoins. Il vous suffit de contacter le numéro de téléphone 06/21/15/24/40 pour prendre rendez-vous et bénéficier d'un lavage automobile de qualité professionnelle dans le confort de votre propre domicile.



Ne laissez pas votre voiture ternir votre image, offrez-lui le meilleur soin possible avec le nouveau service de lavage automobile à la main intérieur et extérieur en Montagne Bourbonnaise. Avec des tarifs compétitifs, une qualité inégalée et une attention aux détails exceptionnelle, cette entreprise est prête à redonner à votre véhicule toute sa splendeur d'origine. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et découvrez la différence pour vous-même.







Tarif lavage extérieur * sera par catégorie de véhicule : A petite citadine exemple C1 206 ...... 8€ B 308 golf......10€ C Talisman Passat......12€ D SUV Espace Tiguan.....14€ E trafic movano ....18€ * Selon l'état du véhicule .



Tarif lavage intérieur * toujours par catégorie A 25€ B 30€ C 35€ D 40€ E 45€ * Selon l'état du véhicule .

Les sièges seront dépoussiéré et aspirer " mais pas de lavage trop de contraintes"

Tout les véhicules sont séchés entièrement !!!