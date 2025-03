Le Mommy Makeover selon Marcia Parisis

1. Le Mommy Makeover, c’est quoi exactement ?

C’est une combinaison de plusieurs chirurgies esthétiques, réalisée en une seule intervention ou en plusieurs étapes, pour réparer les changements du corps après la grossesse. L’objectif ? Retrouver une silhouette harmonieuse tout en restant naturelle.



2. Quelles interventions sont incluses ?

👶 Remodelage du ventre

Après une grossesse, la peau du ventre peut être distendue et le muscle abdominal écarté (diastasis). Une abdominoplastie permet de retendre la peau et de recoller les muscles si nécessaire.



👙 Chirurgie mammaire

La poitrine subit de gros changements après l’allaitement. Selon les besoins, on peut opter pour :



Un lifting des seins

(mastopexie) pour remonter une poitrine tombante. Une augmentation mammaire si la poitrine a perdu du volume.

si la poitrine a perdu du volume. Une réduction mammaire si les seins sont devenus trop volumineux.

🍑 Liposuccion

Parce que ces petits kilos post-grossesse ont parfois du mal à partir, une liposuccion permet d’affiner les zones rebelles comme le ventre, les hanches ou les cuisses.



🔥 Lipofilling des fesses ou des seins

On peut aussi réutiliser sa propre graisse pour redonner du galbe aux fesses (Brazilian Butt Lift) ou aux seins, pour un résultat 100% naturel.



3. À qui s’adresse le Mommy Makeover ?

👉 Aux mamans qui ont terminé leurs grossesses et qui veulent retrouver un corps plus ferme et tonique.

👉 À celles qui se sentent bien dans leur peau, mais qui ont besoin d’un petit coup de pouce chirurgical.

👉 Aux femmes qui ont essayé sport et alimentation équilibrée, mais qui ont des zones résistantes aux efforts.



Important : Il est recommandé d’attendre au moins 6 à 12 mois après l’accouchement pour envisager ces interventions, afin que le corps ait eu le temps de se stabiliser.



4. Résultats & Récupération : Ce qu’il faut savoir

💉 Intervention sous anesthésie générale, durée de 3 à 6 heures selon les zones traitées.

🏠 Hospitalisation d’une nuit ou en ambulatoire.

🩹 Récupération : 2 à 4 semaines de repos sont nécessaires.

🎯 Résultats définitifs visibles après 3 à 6 mois, une fois les œdèmes résorbés.



💡 Et le plus beau ? C’est une transformation qui reste durable tant que l’on maintient un mode de vie équilibré !



5. Est-ce que ça vaut le coup ?

Si vous rêvez de retrouver un ventre plat, une poitrine galbée et une silhouette affinée, alors oui, le Mommy Makeover est une option géniale. Ce n’est pas une "solution miracle", mais un vrai boost pour retrouver un corps dans lequel on se sent bien.



📌 Le conseil de Marcia : Toujours consulter un chirurgien esthétique qualifié, bien réfléchir et poser toutes ses questions avant de se lancer.



🌸 Envie d’en savoir plus ? Faites un tour chez JMM Esthétique Montreux pour une consultation personnalisée. Parce que chaque maman mérite de se sentir belle et confiante ! 💖