Le Pr Didier Raoult suspendu deux ans : l'interdiction médicale confirmée en appel

En février 2020, alors qu'il dirigeait l'IHU Méditerranée Infection, le Pr Raoult avait affirmé que la chloroquine constituait une solution efficace et économique contre le Covid-19, se basant sur des études préliminaires menées en Chine. Ses déclarations, qui avaient engendré un large débat et une polarisation des opinions au sein de la communauté scientifique et du public, ont marqué le début d'une controverse durable sur la gestion de la pandémie et le rôle de la science dans la formulation des politiques publiques.



Lors de l'audience en appel en juin 2024, la chambre disciplinaire a estimé que les prises de position du microbiologiste s'écartaient des standards de prudence imposés aux praticiens. Toutefois, il a été reconnu que les doses d'hydroxychloroquine administrées par le Pr Raoult respectaient les recommandations habituelles, et qu'il avait pris soin de ne pas traiter les patients présentant des risques majeurs.



Le professeur Raoult est aussi blâmé pour une étude réalisée à l'IHU sur près de 30 000 patients, menée sans l'approbation des autorités sanitaires compétentes. L'Ordre des médecins a noté que cette publication ne répondait pas aux exigences de rigueur scientifique. Cette enquête a contribué à alimenter la controverse autour de l'usage de l'hydroxychloroquine, renforçant la méfiance envers certaines recommandations médicales.



Pour ses défenseurs, la décision de l'interdire de pratiquer pendant deux ans est disproportionnée et met en cause la liberté de prescription, un principe qui garantit aux médecins un certain degré d'autonomie dans la prise en charge de leurs patients.