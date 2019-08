Le commerce électronique en progression constante

Coût d’investissement plus bas

Visibilité à l’échelle mondiale

Accessibilité à tout moment

Présence de catalogue en ligne

Tout d’abord, il convient de définir ce que c’est un commerce électronique. Appelé également e-commerce, il s’agit d’une vente en ligne utilisant internet comme principal support pour vendre des produits ou des services.En effet, ce secteur est en plein boom en France, ce qui en résulte l’augmentation du nombre de livraisons dans ce pays. Dans ce cadre, la ponctualité des livraisons ainsi que la qualité des emballages ne doivent pas être négligées. En ce qui concerne les emballages, leur aspect donne une première impression au client lors de la réception du colis. Un emballage bien présenté fournit une image de qualité, constituant un moyen de fidélisation des clients aux marques. Pour les e-commerçants, l’emballage s’avère donc un élément majeur permettant de promouvoir leurs activités.Pour commander en ligne vos emballages personnalisés ainsi que les faire livrer directement chez vous, vous pouvez seulement passer par le site https://www.helloprint.fr/ qui est un imprimeur en ligne veillant soigneusement à la qualité de vos emballages pour valoriser votre image de marque !Comparé à un magasin physique, le commerce électronique présente un faible coût d’investissement si on ne parle que l’absence du loyer et de diverses charges engendrées par le magasin physique. Pour une livraison directe par exemple, les frais liés à l’inventaire n’existent plus. De plus, un e-commerce ne nécessite pas beaucoup de personnel, le coût du personnel sera ainsi réduit. Le coût de la publicité ainsi que les frais de gestion seront notablement réduits.Un autre facteur avantageux de l’e-commerce est que les produits en ligne ont plus de chance d’être visibles par des acheteurs dans le monde entier, aux États-Unis, en Amérique du sud et encore bien d’autres. Sans barrière géographique, les clients peuvent commander un produit en toute facilité, chez eux et en quelques clics seulement. Cela est surtout valable si le site e-commerce est disponible en anglais et propose un système de transport adéquat comme le Chronopost international, par exemple.Avec un site e-commerce, les acheteurs peuvent y accéder à tout moment, la nuit, le dimanche voire les jours fériés. Les magasins en ligne n’ont pas des heures de fermeture. En d’autres termes, le commerce électronique offre l’opportunité de vendre à des moments inhabituels, ce qui est un réel atout pour les gens qui ne peuvent pas faire leurs achats le jour ou durant les heures d’ouverture habituelles des magasins physiques.Le commerce électronique présente un autre avantage avec son catalogue en ligne. Les acheteurs peuvent obtenir des informations techniques complètes sur un produit, par exemple alors que celles-ci peuvent être limitées chez un magasin physique. Les produits disponibles sont facilement détectables par les acheteurs, sans perdre le temps de faire le tour du magasin. Les acheteurs peuvent aussi comparer, sans se déplacer, les prix de différents magasins.