Le défi de l'immigration clandestine en Méditerranée (Reportage)

​Immigration clandestine par la mer de la Méditerranée

La belle vie dans les pays européens ont tellement été miroités aux Africains que beaucoup n'ont qu'une obsession : partir découvrir et vivre en Europe. Les jeunes africains depuis plusieurs pays décident de prendre la mer malgré les vents et marées afin d'aller en Europe. Ils sont prêts à braver même la mort pour y arriver. Dans les pays européens chaque année, le nombre d'immigrants se compte à des millions et de plus en plus de jeunes préfèrent partir croyant que la vie est toute rose et toute faite. Il est évident que c'est la cause de plusieurs maux, car dans les pays européens ils sont pourchassés maltraités et rapatriés si possible en Afrique. Jusqu'ici, la Méditerranée comme plusieurs autres mers a déjà tué un nombre impressionnant d'immigrants clandestins Africains. Toutefois, on dirait, de l'eau versé sur le dos du canard, car chaque année, cela persiste.

Il faut noter que c'est le manque de perspectives d'avenir, le chômage, l'instabilité et la misère qui incitent beaucoup de jeunes africains à quitter leur pays et leur continent afin d'emprunter la mer méditerranéenne. Les restrictions dans la délivrance de visas en Afrique contraint aussi à chercher d'autres moyens (surtout illégaux) d'entrer dans leur pays de rêve (l'Europe). Obligé d'emprunter cette voie dangereuse et subir des conditions misérables, effrayantes et effroyables pour clandestinement entrer en Europe.

Malgré les dispositions prises par les pays européens, les clandestins trouvent toujours une tactique pour s'infiltrer.

En 2016, les statistiques de l'organisation internationale pour les migrants parlent de plus de 7.500 victimes morts et principalement victime de noyade en quittant l'Afrique.

En 2017 plus de 100 milles personnes ont essayé de venir dans les pays européens en passant par la mer de la Méditerranée.

En 2018, environ 75.000 personnes ont péri dans la mer de la Méditerranée juste en essayant de rejoindre les pays de l'Europe. Triste réalité, mais qui est toujours d'actualité de nos jours. La lutte contre l'immigration clandestine n'est pas à sa fin et prendra bien encore bien des années.

On peut noter qu'il y a beaucoup qui passent de vie à trépas bien avant de trouver les terres de l'Europe.

En Italie, en Espagne, en Grèce, c'est par milliers que l'on compte le nombre de migrants clandestins chaque année même si désormais il y a une petite baisse par rapport aux années antérieures. Ce problème continue quand même à faire des ravages. Aidé par les trafiquants qui plus tard profitent de leur vulnérabilité pour les transformer en des bêtes plus tard. En majorité, il s'agit de jeunes hommes, suivis de certaines femmes, et même parfois des enfants. Les pays où l'on remarque plus de personnes quittant leurs terres sont : le Mali, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, la Guinée. Les principaux pays d'accueil des migrants sont : Les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite. Ces pays regorgent de milliers de migrants.

La migration semble être un espoir pour les uns et un véritable problème pour les autres.