Le gouvernement demande une fois de plus aux Français de "faire des efforts"

Ça fait 2 ans que le gouvernement demande aux Français de « faire des efforts » par-ci, « faire des sacrifices » par-là…



Comme si nous n’avions déjà pas assez pris sur nous pendant la crise du Covid, avec :



Les masques, les confinements à répétition, les gestes barrière, les tests à gogo, les vaccins…



On a tout fait « comme il fallait ». Parce qu’on s’est dit « C’est comme ça. C’est la crise. Ça ne va pas durer ».



Sauf que deux ans après, c'est une autre crise qu'on nous demande d'affronter... et toujours le même refrain !



On nous demande ENCORE de faire des efforts, alors que :



Le ministère de l’écologie laisse les lumières allumées le soir dans ses grands bureaux de La Défense [1] ;



EDF utilise 100 000 écrans publicitaires pour sa campagne sur… la sobriété énergétique ! [2] ;



Depuis janvier, les membres du gouvernement ont pris pas moins de 280 vols pour des trajets qu'ils auraient très bien pu faire en train. [3]



Et pendant ce temps-là, vous, vous devez :



Baisser le chauffage à 19° et isoler votre maison ;



Mettre des pulls jour et nuit sous peine de grelotter ;



Renoncer à prendre la voiture pour les trajets quotidiens ;



Vous serrer la ceinture pour boucler les fins de mois.



Ça commence à faire beaucoup !



D’autant que nous sommes nombreux à vivre des choses encore plus dures à côté : des gros soucis de santé, des problèmes de couple, des brouilles avec votre famille ou vos amis, des deuils…



C’est l’accumulation de toutes ces choses prises une à une qui donne la sensation de « ne plus y arriver ».



Mais je vous rassure : pour sortir de toutes ces crises, il y a bien des solutions... Et ce n'est clairement pas de prendre sur nous, encore une fois !