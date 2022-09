Que faire quand vous êtes envahi par le stress, l’anxiété, les idées noires ? Les huiles essentielles peuvent vous aider.

L’olfactothérapie, une technique de pointe pour « pulvériser » les idées noires à la source

L’olfactothérapie est une technique qui exploite le lien entre odorat et bien-être personnel.



Son mode d’action et ses bienfaits bouleversent la recherche médicale :



Elle stimulerait l’activité du système nerveux parasympathique (12).

Celui qui favorise le calme, la détente et la libido.



Elle freinerait l’emballement du cœur .

Et l’impression d’étouffement qu’il provoque.



Elle ralentirait le flux sanguin.

Vous respirez à pleins poumons.



Elle favoriserait la décontraction musculaire.

Une sensation de relâchement vous parcourt le corps.



Et contribuerait à pulvériser l’angoisse, le stress et l’anxiété…



SIMPLEMENT PAR INHALATION D’HUILES ESSENTIELLES.



Atteindre le siège des émotions en 90 secondes chrono !

Les huiles essentielles ont un atout qu’aucun extrait végétal ne possède.



En sollicitant votre odorat, elles sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le système limbique(16)...



Et vous aider à agir plus rapidement sur vos émotions.



Certaines le font même en 90 secondes… Montre en main(17).



L’effet « anti-stress » de l’huile essentielle de Lavande Aspic

La lavande…



Son parfum nous évoque :

• la garrigue…

• les cigales…

• le pastis…

• et cet accent du sud, si cher à Marcel Pagnol...



La recherche a mis en évidence les propriétés GABAergique de la Lavande Aspic, c’est-à-dire son action directe sur un neurotransmetteur particulier : le GABA(18(.



Les scientifiques surnomment ce dernier « le neurotransmetteur anti-stress »(19) :



• il inhibe la libération des neurotransmetteurs qui excitent, comme le glutamate(20 );

• il limite les spasmes et la tonicité musculaire ;

• il baisse le rythme cardiaque ;

• il favorise la détente, la sédation et la relaxation mentale(21).



Un simple bain chaud parfumé à la lavande ou quelques branches sèches disposées sous un oreiller moelleux suffirait à terrasser votre anxiété et vos angoisses les plus bloquantes.



En 2012, une étude a même montré que 100 mg de GABA pris par voie orale inhibait le stress en seulement 30 minutes(22).



L’action GABAergique de la lavande est si puissante que les chercheurs parlent d’effets semblables à ceux de certains anxiolytiques(23)…





L’huile essentielle d’Origan Marjolaine

et sa mystérieuse « substance du plaisir »



La science a montré que les phases d’immense tristesse étaient liées à une déconnexion de certains neurotransmetteurs.



C’est dans ce contexte que l'huile essentielle d’Origan Marjolaine agit comme un bouton reset : elle « reconnecte » les neurotransmetteurs qui favorisent le bien-être et votre équilibre émotionnel(25.)



Notamment la dopamine…



Exactement ! C’est la dopamine qui fait circuler les informations de plaisir, d’envie et de désir dans votre cerveau :



• quand vous savourez un plat sucré ;

• quand vous finissez une séance de sport ;

• quand vous êtes sexuellement excité.



Et je pourrais encore vous citer des dizaines d’extraits végétaux comme ceux-là, capables de vous procurer une stabilité émotionnelle(26) :



• L'Ylang-Ylang - qui tempère l’hyper-émotivité ;



• La Camomille Romaine - qui aide à surmonter les angoisses ;



• Le Petit Grain Bigarade - qui calme le feu de la colère, éloigne la rancœur et les jalousies enfouies.



« Arrête avec tes émotions ! C’est au dos, que j’ai mal ! »



« Ça fait tellement mal que ça irradie parfois jusque dans mes jambes »



C’est là que l’huile essentielle de Romarin camphré intervient.



« Essayez ça ; mélange une seule goutte de ce truc à de l’huile d’amande douce. Massez… Et voyez ! »



Le Romarin camphré (27-28) :



• il est traditionnellement conseillé en cas de crampes ou de courbatures, grâce à son action neuromusculaire ;



• il favorise le confort articulaire ;



• il diminue l’hypertension cérébrale, grâce à ses propriétés vasodilatatrices ;



• il stimule le système nerveux, améliore la concentration et aide à rééquilibrer les émotions ;



Une étude réalisée en 2007 a montré qu’il est possible de réduire les douleurs musculaires de 30%, en seulement 20 minutes…



Simplement avec de l’huile essentielle de romarin camphré(30).



On les utilise aussi en cancérologie

Quelques hôpitaux d’avant-garde à Rennes, à La Rochelle(31)intègrent désormais les huiles essentielles dans leur suivi des patients atteints du cancer.



Aux Hôpitaux Civils de Colmar(32), le service d’oncologie utilise l’aromathérapie pour soulager les nausées, les troubles du sommeil et l’anxiété des malades.



Le personnel de ce service explique que les patients concernés ont vu une réelle amélioration de leur état : soulagement des douleurs, mieux-être, endormissement…



De plus en plus d’hôpitaux en France utilisent les huiles essentielles en accompagnement des traitements conventionnels du cancer



Au CHU de Poitiers, la médecin-chef du service hématologie a été littéralement estomaquée : chez un de ses patients, elle aurait vu un énorme hématome se résorber de manière spectaculaire après l’application d’huile essentielle d’hélichryse italienne (33).



En cancérologie, les huiles essentielles contribuent chaque jour à de petites solutions de bien-être :



• En cas de radiothérapie, l’huile essentielle de niaouli aide à protéger la peau de graves brûlures.



• Pour aider à calmer nausées et vomissements causés par la chimiothérapie, on fait appel à l’huile essentielle de citron ;



• Après l’intervention chirurgicale, l’huile essentielle de lavande officinale contribue à accélérer le processus de cicatrisation ;



• Pour lutter contre la fatigue physique, les patients peuvent inhaler de l’huile essentielle de romarin officinal à alterner avec l’huile essentielle de pin sylvestre en cas de fatigue psychique.



Certains pensent que les huiles essentielles sont un effet de mode. Que ça va passer. Qu’on va finir par s’en lasser.



Je suis convaincu du contraire.



Elles sont d’ailleurs très prometteuses contre un autre problème de santé encore plus répandu que le cancer : l’arthrose.



Arthrose : évitez l’overdose d’antidouleurs !

L’arthrose est la maladie chronique la plus répandue en France(34).



Les douleurs sont comme une pointe d’acier qui s’enfonce dans la chair.



Cela peut être pire encore ! En cas d’arthrose de la hanche, vous ressentez une douleur type « rage de dents », qui peut vous irradier des genoux jusqu’au milieu du dos !



Contre ces tortures, les huiles essentielles peuvent être d'une immense utilité.



La gaulthérie couchée , par exemple, fournit une huile essentielle de grande qualité contre les gênes aigues. Elle doit cette efficacité à sa composition presque exclusive en salicylate de méthyle, une molécule naturelle précurseur de l’aspirine.



Si vous avez mal, les huiles essentielles de camomille romaine (Chamaemelum nobile), de laurier noble et d’ylang-ylang sont souvent spectaculaires grâce à la présence d’esters.



Celle de laurier lutte contre le vieillissement des cartilages.



Les huiles essentielles d’eucalyptus citronné, de citronnelle et de katafray agiraient plutôt sur le processus d’inflammation. La citronnelle permet aussi un drainage au niveau de l’articulation, très intéressant en cas de troubles articulaires.



Bref… pourquoi passer à côté de ces remèdes sûrs et efficaces ?!



Vous pouvez quasiment les utiliser sur TOUT



Il y a peu de problèmes que les huiles essentielles ne puissent pas aider à régler.



Peu de troubles qu’elles ne puissent pas contribuer à soulager :



• le sommeil ;

• les problèmes aux tendons ;

• la tension trop élevée ;

• la thyroïde ;

• les troubles de la ménopause ;

• la prostate ;

• les courbatures ;

• les maux de gorge ;

• les abcès ;

• et j’en passe.



Certaines personnes les utilisent systématiquement en premier recours. Bien sûr, les médicaments arrivent dans un second temps lorsque les huiles essentielles n’ont pas suffi.



Elles savent par exemple que :



• l’huile essentielle de Laurier Noble est recommandée en cas d’affections de la sphère ORL ;



• l’huile essentielle de Calophylle Inophyle aide à la cicatrisation grâce à ses propriétés anti-infectieuses en application cutanée ;



• l’huile essentielle de Tea Tree participe à « gommer » les boutons d’acné, simplement avec quelques gouttes appliquées directement sur la peau.



Attention les personnes utilisant à bon escient les huiles essentielles sont des initiées.



Et comme toute personne initiée, elles savent une chose très importante, que vous ne savez pas (encore)…



1 mg de trop, et c’est la catastrophe !



L’usage des huiles essentielles est plein de promesses… si vous suivez la bonne méthode.



Malheureusement, certaines personnes ne savent absolument pas comment procéder, choisissent mal leurs huiles essentielles…



Elles confondent par exemple l’huile essentielle de Lavande Aspic - dont je vous parlais plus haut - avec celle de Lavande à Toupet.



Ce qu’elles ne savent pas, c’est que l’huile essentielle de Lavande à Toupet est neurotoxique , c’est-à-dire qu’elle est dangereuse pour le système nerveux.



Et puis il y a l’effet dermocaustique de certaines huiles essentielles, comme celles à base de cannelle.



Celles-là doivent absolument être mélangées à de l’huile végétale avant d’être appliquées . Sinon elles attaquent votre peau.



Il y a aussi les huiles essentielles hépatotoxiques, qui peuvent abîmer votre foie.



Bref... Si vous souhaitez commencer à utiliser les huiles essentielles, je vous recommande fortement de vous former avec un VRAI professionnel.



IMPORTANT :

Les huiles essentielles ne brûlent la peau et ne sont toxiques que si elles sont utilisées aux mauvais dosages.



En revanche, elles sont sans aucun danger si leur utilisation est maîtrisée.



Certaines personnes sont-elles à risque ?



Les femmes enceintes ou allaitantes, les asthmatiques et les enfants en bas âge sont plus sensibles aux huiles essentielles.



Cependant, il existe une grande variété d’huiles essentielles utilisables par certains organismes fragiles.



C’est le cas des huiles essentielles de menthe poivrée, d’eucalyptus ou de vétiver, entre autres.



Les huiles essentielles agissent-elles vraiment sur tout ?



Sur presque tout.



En effet, il y a peu de trouble que les huiles essentielles ne puissent pas contribuer à soulager.



L’effet des huiles essentielles est-il rapide ?



Tout dépend du trouble auquel elles s’attaquent et du mode d’utilisation choisi.



Pour détruire un staphylocoque, certaines huiles essentielles agissent en 4 minutes37.



D’autres soulagent le stress ou l’anxiété en moins de 90 secondes (38).



L’utilisation des huiles essentielles est tout à fait adaptée aux débutants.



Mais un apprentissage est indispensable pour maîtriser les bases de leur usage et éviter un accident.



