Le monde doit trouver un moyen de protéger la nature, non la détruire

La nature est "notre bien le plus précieux" car elle nous fournit "de la nourriture, de l'eau et un abri", un espace de loisirs et de bien-être, et une protection contre les maladies et les effets de la crise climatique, selon le rapport.



Mais nos demandes actuelles envers la nature "dépassent de loin sa capacité à nous fournir les biens et services dont nous dépendons tous", selon le rapport, qui a été commandé par le Trésor en 2019.



Sir David Attenborough, qui a rédigé l'avant-propos du rapport Dasgupta, a déclaré "La survie du monde naturel dépend du maintien de sa complexité, de sa biodiversité. Remettre les choses en ordre nécessite une compréhension universelle du fonctionnement de ces systèmes complexes. Cela s'applique également à l'économie.



"Ce rapport complet et extrêmement important nous montre comment, en mettant l'économie et l'écologie face à face, nous pouvons contribuer à sauver le monde naturel et, ce faisant, à nous sauver nous-mêmes".



Afin de maintenir nos taux actuels d'utilisation des ressources, nous aurions besoin de l'équivalent de 1,6 Terre, note l'étude, a déclaré le professeur Dasgupta : "Une croissance et un développement économiques véritablement durables impliquent de reconnaître que notre prospérité à long terme repose sur le rééquilibrage de notre demande de biens et de services de la nature avec sa capacité à les fournir.



"Cela signifie également qu'il faut tenir pleinement compte de l'impact de nos interactions avec la nature à tous les niveaux de la société. Covid-19 nous a montré ce qui peut se produire lorsque nous ne le faisons pas".