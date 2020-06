Le monde du Web

Commençons donc par comprendre un peu comment fonctionne l'internet :

- 1 Comprendre par quels moyens nous voulons travailler sur le web, par exemple site institutionnel ou site de commerce électronique pour atteindre nos objectifs. Il est très important de choisir un bon partenaire pour faire de notre site le bon site pour nos besoins avec le bon support pour pouvoir le gérer rapidement et facilement.- 2 Comprendre ce que nous voulons promouvoir, présenter ou vendre sur le marché. Par exemple, si nous voulons promouvoir un service ou une structure, nous devrons nous comporter de manière totalement différente que si nous voulons promouvoir ou vendre un produit. Cette activité est très souvent déroutante et notre projet devient donc une soupe qui crée la confusion tant pour les moteurs de recherche que pour nos clients potentiels.- 3 Pour comprendre si nous avons le bon produit ou service à offrir au marché, si notre produit a suffisamment de valeur ajoutée pour être acheté par le marché sans avoir une grande reconnaissance. Cette activité d'analyse du marché et de la concurrence est fondamentale car Internet nous aide à nous donner une visibilité profilée et à ne pas vendre ou promouvoir des produits qui n'ont aucune valeur ou ne sont pas compétitifs sur le marché.- 4 Comprendre de combien d'argent nous disposons pour atteindre nos objectifs de visibilité avant de commencer notre programme d'activités SEO, SOCIAL et SEM. En tout état de cause, ce type d'activité doit être précédé d'un plan stratégique de marketing et de communication défini, pour ne pas rester en haute mer sans argent et sans avoir atteint les objectifs identifiés.Une fois que vous aurez analysé ces 4 points, vous aurez peut-être compris que pour réussir sur le web, il n'est pas si important d'être aussi pointilleux pour créer le site parfait axé sur la beauté et son graphisme, bien qu'important, mais la clé est toute dans la façon d'utiliser l'internet pour communiquer de la meilleure façon possible et au plus grand nombre de personnes pour nous faire connaître et augmenter les chances de promouvoir et de vendre nos produits ou services.L'internet est peut-être aujourd'hui le moyen de communication le plus puissant que nous pouvons tous utiliser gratuitement pour communiquer avec le monde, présenter, raconter et améliorer nos produits et services.Le conseil que je peux donner à tout le monde est donc le suivant : vous ne pouvez pas ne pas comprendre à quel point un média aussi important que l'internet fonctionne bien pour fonctionner dans un monde en constante évolution.