Le monde numérique en 2020

Aujourd'hui, vous essayez vos chaussures avant de les acheter, vous parlez à votre assistant vocal et vous analysez toutes les données produites par le web.



Mais vous savez quel est le problème ? Cette transformation va de plus en plus vite !



Si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes impliqué dans les technologies de l'information, vous devez absolument vous tenir au courant des nouvelles technologies afin de ne pas décevoir les besoins de votre entreprise.



Qu'arrive-t-il aux entreprises qui utilisent des technologies obsolètes ?



Ils risquent d'être dépassés par la concurrence, ils n'atteindront jamais l'excellence et ont besoin de beaucoup plus d'investissements et de temps pour obtenir des résultats médiocres.



Vous ne voulez pas que cela arrive, n'est-ce pas ?



Alors découvrez dès maintenant les 10 tendances en matière de logiciels que vous devriez apprendre à suivre au cours de l'année à venir.

Internet des objets

internet ou des choses comme les logiciels tendance 2020



L'une des tendances numériques, déjà apparue en 2019, explosera cette année avec tout son potentiel. Nous parlons de l'Internet des objets.



Littéralement traduit par "l'internet des objets", c'est un système qui nous permet de relier au réseau les objets physiques que nous utilisons dans la vie quotidienne pour créer un pont entre la vie réelle et la vie virtuelle.



L'objectif de l'Internet des objets est d'une part d'améliorer la vie des gens et, d'autre part, de fournir un nouvel outil de surveillance aux entreprises. Ainsi, les appareils, les machines et les véhicules auront un tout nouvel impact sur nos vies.



Que fait l'Internet des objets ? Cela va de la gestion du travail à distance à la détection du trafic et au contrôle de la consommation d'énergie.



Sans aucun doute, ces objets intelligents facilitent le travail des entreprises de nombreuses façons, comme la collecte de données, le contrôle à distance et l'accélération des processus de production.



Quels seront les secteurs les plus touchés en 2020 ? Ils font partie des secteurs industriel et domestique. Les trois domaines qui en bénéficieront le plus seront bien sûr les télécommunications, suivies par les soins de santé et la construction.



Selon le site web de la célèbre société Norton, on estime que d'ici 2025, les appareils équipés de l'Internet des objets atteindront 21 milliards.



Chatbot





Les chatbots se répandent de plus en plus. En fait, le marché prévoit une augmentation du taux de croissance annuel de 27% jusqu'en 2025.



Aujourd'hui, ces logiciels ne sont plus seulement des scripts de réponse. Elles s'articulent de plus en plus, améliorant le service d'assistance à distance que les entreprises peuvent offrir à leurs clients.



Selon une enquête de BI Intelligence, il semble qu'en 2020, les marques qui utiliseront les chatbots représenteront 80% du marché.



C'est un système particulièrement apprécié par les clients car ils peuvent obtenir une assistance rapide et professionnelle, du moment avant d'effectuer un achat jusqu'au service après-vente.



Les gestionnaires continuent d'investir dans le potentiel des chatbots pour offrir des interactions de plus en plus personnalisées tant aux clients qu'aux employés, en tirant parti de cette technologie déjà dans la formation de leurs employés. Beaucoup l'utilisent également pour sonder les candidats et interagir avec eux.



Intelligence artificielle



Les communautés UX sont d'accord. L'intelligence artificielle réduit la nécessité de taper et de cliquer, de sorte que l'interface utilisateur finira par s'effacer et que nous disposerons de capacités informatiques qui s'intégreront de manière transparente et organique dans les contextes de notre vie.



Selon une étude de Gartner, les industries qui ont introduit l'intelligence artificielle dans leurs activités ont connu une croissance de 270 % depuis 2015.



Il a également établi que 80% des nouvelles technologies qui seront développées d'ici 2021 seront basées sur l'intelligence artificielle.



Il existe de nombreux domaines dans lesquels l'intelligence artificielle sera mise en œuvre. Ils vont des chatbots, que nous venons d'analyser, aux logiciels de reconnaissance d'images ou d'analyse de données.



L'intelligence artificielle augmente considérablement les performances des entreprises qui la mettent en œuvre au sein de leurs propres technologies. Chaque développeur de logiciels doit comprendre quelles sont les applications les plus pertinentes de cette technologie et celles dont il bénéficierait le plus au niveau de l'entreprise, afin d'entreprendre un processus qui peut faire la différence.



Blockchain



Connue pendant des années comme la technologie de base des bitcoins, la chaîne de blocage s'étend aujourd'hui à des domaines qui affecteront la vie quotidienne.



La principale application de la chaîne de blocage que nous avons vue dans le secteur bancaire est indéniable, mais elle se développe de plus en plus dans le secteur Fintech, un ensemble de logiciels utilisés par les entreprises pour donner une percée aux services financiers.



Grâce à la plateforme Ethereum, les développeurs peuvent notamment créer des contrats intelligents, c'est-à-dire des contrats entièrement gérés par la chaîne de production et pouvant impliquer une ou deux parties.



Ces contrats dits "intelligents", entièrement codifiés, seront appliqués dans les domaines de l'assurance, de l'achat et de la vente et du crowdfunding.



Les contrats intelligents représentent l'avenir car ils permettent aux parties intéressées de conclure directement des contrats en éliminant les intermédiaires et en garantissant une plus grande sécurité, rapidité et rentabilité.



Big Data



Les nouvelles technologies sont capables d'extrapoler de plus en plus de données à partir du web et leur analyse dépend du succès ou de l'échec des stratégies adoptées au niveau de l'entreprise.



Selon Statista, il semble que le marché des Big Data atteindra 103 milliards de dollars d'ici 2027. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que les Big Data représentent une tendance logicielle dès 2020.



D'où proviennent les données que les entreprises peuvent analyser ? De n'importe quel canal allant des applications à l'Internet des objets en passant par les données stockées dans le nuage.



Savoir lire et organiser les Big Data est l'une des priorités de cette année au niveau de l'entreprise et les développeurs de logiciels doivent être capables de les collecter et de les présenter sous forme de graphiques au niveau de l'entreprise.



Réalité augmentée et virtuelle



La réalité augmentée n'est plus reléguée au monde des jeux vidéo, mais devient peu à peu un outil de marketing et d'image de marque.



Nous avons déjà vu quelques exemples de réalité augmentée dans l'application IKEA qui vous permet de voir si les meubles que vous aimez ont l'air bien dans votre salon avant de les acheter.



Selon IDC, le marché de la réalité augmentée, combiné à la réalité virtuelle, a atteint 1,6 milliard de dollars.



En plus d'avoir transformé le secteur du divertissement, la réalité augmentée et la réalité virtuelle veulent aujourd'hui améliorer de plus en plus d'autres secteurs tels que les soins de santé, le travail à distance, le commerce de détail, etc.



5G



La communication sans fil n'a jamais été aussi rapide ! En 2020, la technologie 5G fera son apparition et représentera un pas de géant dans le secteur des télécommunications.



La navigation sera plus rapide, de même que les téléchargements et les chargements.



Mais la 5G n'est pas seulement une nouveauté pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les professionnels qui verront leur travail complètement révolutionné.



Selon une étude de Statistasta, le nombre d'abonnements 5G dans le monde, calculé sur la période 2020-2025, atteindra 2,61 milliards.



Parmi les avantages de la 5G, il y a non seulement la rapidité, mais aussi la sécurité. Les données qui sont échangées sur le réseau seront moins exposées aux risques.



En outre, bon nombre des technologies que nous avons vues auparavant bénéficieront d'un réseau beaucoup plus rapide que le réseau actuel.

Application web progressive

des applications web progressistes comme tendance logicielle 2020



Le développement de logiciels se concentrera également en 2020 sur les "Progressive Web Apps", c'est-à-dire des applications web qui se chargent sur le web comme des pages normales mais qui ont des fonctionnalités plus proches de celles des applications.



Google encourage le développement de ces applications car elles améliorent grandement l'expérience de l'utilisateur, sont mieux adaptées aux appareils mobiles, sont plus pratiques et peuvent être installées directement sur votre site web.



Née comme une solution pour les journaux et les magazines, aujourd'hui de plus en plus de marques décident de mettre en œuvre des applications web progressives avec des résultats remarquables tant en termes de satisfaction des utilisateurs que de positionnement dans les moteurs de recherche.



Sécurité informatique



Selon les recherches du rapport de Kaspersky sur l'économie de la sécurité informatique, 66 % des PME augmenteront leurs investissements dans la cybersécurité en 2020 après plusieurs cyberattaques l'année dernière.



Les données circulant sur le réseau sont de plus en plus détaillées, les réglementations imposent aux entreprises une sécurité croissante et elles doivent s'adapter pour garantir un environnement sûr pour elles-mêmes et leurs clients.



Un domaine particulièrement menacé est le travail intelligent, un phénomène qui se développe au niveau des entreprises car les ordinateurs portables ne se connectent pas toujours à des réseaux domestiques sécurisés.



D'autres attaques peuvent être dirigées contre les nuages dans lesquels les données sont stockées. Les développeurs ont de nombreux défis à relever dans le domaine de la cybersécurité.

