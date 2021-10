Le progrès technologique peut-il être compatible avec l’écologie?

L’écologie, l’urgence ne peut plus attendre

La technologie avance donc toujours plus vite. Mais, dans le même temps, la conscience écologique grandit au sein de la population mondiale. Un événement comme le Jour de la Terre est ainsi international et. Les rapports des scientifiques sont accablants et le constat est amer.. De quoi transformer les côtes de la planète et déplacer des centaines de millions de personnes.Si l'on prend en compte ces informations, la course à la technologie peut paraître totalement hors de propos. Pourquoi donc augmenter la consommation d'un domaine alors même que la planète montre des signes de fatigue ? Les nouvelles technologies comme les ordinateurs quantiques sont aussi demandeurs de matériaux rares. Alors que l'on sait que l'on consomme déjà plus en une année que ce que la planète peut nous offrir en 5 ans, la technologie est-elle véritablement une priorité ?