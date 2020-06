Le sport après la grossesse

Sport après l'accouchement : repensez-vous dans la période postnatale et jusqu'aux 6 premiers mois.Remise en forme : quand et comment faire du sport après l'accouchement.Dans les 40 premiers jours après l'accouchement, vous devez faire particulièrement attention. Le corps travaille et s'engage à "redresser les choses", au sens littéral du terme. L'utérus et les organes doivent reprendre leur taille normale, plutôt que leur position.En particulier, la région pelvienne ne doit pas être soumise à des contraintes. Il vaut donc mieux, pendant la puerpéralité, se consacrer au sport en douceur, sans se fatiguer sur la région abdominale et périnéale. Gardez à l'esprit, cependant, que pendant le dernier mois de la grossesse, à cause du ventre et de son poids, vous perdez un peu d'émail, donc vous devez aussi vous donner le temps de rattraper le temps de formation.Si la naissance a eu lieu par césarienne, vous devez d'abord attendre que la plaie guérisse. C'est pourquoi l'avis du médecin nous sera d'une grande aide. De plus, il faut tenir compte des nouveaux rythmes que nous impose le nouveau venu : les repas serrés, les changements de couches et quelques heures de sommeil sont des raisons plus que suffisantes pour ralentir la réorganisation de la table sportive.Après cette période, et compatible avec les nouvelles habitudes de maman acquises, vous pourrez repenser votre vie sportive en toute sécurité. Ici, vous avez deux options : reprendre votre entraînement et commencer un nouveau parcours tout seul, ou partager vos moments avec votre tout-petit.Dans le premier cas, si le temps et les moyens le permettent, vous pouvez faire le sport que vous préférez.Dans le second cas, sachez qu'au cours des 6 premiers mois de sa vie, un enfant a besoin d'une attention particulière :son cou n'est pas encore capable de supporter parfaitement sa tête, qui pend toujours. Cela signifie que vous devez toujours faire attention à pouvoir soutenir votre tête. Sur les conseils des pédiatres eux-mêmes, il est préférable que l'enfant soit couché en position horizontale. Votre colonne vertébrale ne sera pas comprimée de cette façon. Le système immunitaire de votre enfant est très fragile. Attention aux conditions météorologiques. Allaitement, entraînement et acide lactique : Selon diverses études, le pic d'acide lactique dans le sang de la mère, et donc dans le lait, survient 90 minutes après l'exercice. Mais ce n'est que dans de rares cas d'activités sportives extrêmes que l'acide lactique modifie le goût du lait. Ainsi, comme le développement de ce dernier dépend d'une activité intense, ce n'est que dans ce cas que vous devrez vérifier avec votre chiot s'il doit attendre pour allaiter ou non. En fait, si vous proposez le sein, il ne semble pas soulever de plaintes, la confiance que tout va bien. Si, par contre, elle n'aime pas ça, elle saura vous le faire comprendre. Alors tu essaieras de revenir après un moment. Dans tous les cas, si l'activité que vous avez exercée peut être considérée d'intensité légère ou moyenne, vous n'arriverez pas à une production, ou à une production telle qu'il vous faudra créer des attentes.Tous ces aspects vous font comprendre que, si vous êtes prêt à partager le sport avec votre enfant, vous devrez choisir une discipline et un équipement adapté.Site Internet à découvrir : https://bella.paris