Le sport après une Liposuccion

Exercice après une liposuccion

La liposuccion impliquant une réduction drastique et instantanée des dépôts de graisse corporelle, la composition corporelle et le profil métabolique du patient peuvent être affectés. Dans ce cas, l'exercice physique est un excellent choix pour lutter contre l'excès de graisse qui a pu être généré.



Pourquoi faire de l'exercice après une liposuccion ?

Ces chercheurs ont étudié 52 femmes ayant subi une liposuccion. Deux mois après l'intervention, 28 d'entre elles ont été soumises à un programme d'exercices réguliers pendant quatre mois. Les autres n'ont pas fait d'exercice.

Après six mois, ils ont constaté que les femmes qui n'avaient pas fait d'exercice physique présentaient une augmentation de 10 % de la graisse viscérale et une diminution de leur dépense énergétique par rapport aux femmes qui avaient fait de l'exercice. L'étude conclut que l'élimination du tissu adipeux de l'organisme peut entraîner une diminution de la dépense énergétique totale et, par conséquent, une croissance compensatoire de la graisse viscérale.

Ces experts soulignent que la bonne nouvelle est que l'exercice physique peut contrecarrer la croissance de la graisse.



Quels sont les avantages de l'activité physique ?

Lors d'une liposuccion, la graisse et les cellules graisseuses sont définitivement éliminées. Cela signifie qu'il n'y a plus autant de cellules graisseuses qu'auparavant dans la zone traitée et qu'il n'y aura plus d'accumulation de graisse. Mais les cellules graisseuses d'autres parties du corps peuvent prendre le relais et le médecin précise que la liposuccion permet d'affiner, de raffermir et de tonifier le physique d'un patient, mais qu'il faut tout mettre en œuvre pour conserver ces nouveaux contours. Si le patient ne suit pas un régime alimentaire sain et ne fait pas d'exercice, il peut reprendre une partie du poids perdu.

L'exercice et un régime alimentaire sain sont d'une importance capitale pour éviter une prise de poids compensatoire et pour maintenir les résultats de la liposuccion. Les personnes prennent du poids pour des raisons métaboliques et les facteurs hormonaux ne changent pas avec la liposuccion.



Comment éviter la prise de poids après une liposuccion ?

Les chirurgiens esthétiques expliquent que plusieurs études ont montré que les personnes reprennent effectivement du poids après une liposuccion, mais uniquement si elles ne font pas d'exercice après la liposuccion ou si elles ne suivent pas un régime alimentaire sain. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit, mais il existe une théorie selon laquelle le corps tente de maintenir l'homéostasie des graisses, qui est liée à la quantité de graisses dont le corps a besoin pour produire de l'énergie.

Il est recommandé aux patients de commencer ou de reprendre un programme d'exercices environ six semaines après avoir subi une liposuccion, car les experts affirment que c'est le seul moyen de maintenir et même d'améliorer les résultats de cette intervention chirurgicale. Vous devez toujours suivre les instructions de votre chirurgien pendant le processus de rétablissement.

Si un patient ayant subi une liposuccion courait avant l'opération, il n'est pas conseillé de reprendre la même intensité après l'opération. Il peut courir à 25 % de l'intensité habituelle et augmenter progressivement l'intensité. De même, l'inclinaison des pentes ou des dénivelés qui font partie de votre routine d'entraînement doit être graduée.

L'activité physique doit donc être augmentée en fonction de la progression de la récupération après la liposuccion. Il est également conseillé d'adopter une alimentation saine à base de fruits, de légumes, de céréales et de viande blanche.