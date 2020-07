Le suicide by cop courant aux Etats-Unis - rétrospective

CANAAN CANTON - 7 Janvier 2016 - Le coroner du comté de Wayne a publié son rapport jeudi matin sur la mort d'un garde national qui a été abattu par la police de l'Etat dans le comté de Wayne. Le coroner a statué officiellement sur la mort de Derek DeGroat, 21 ans, un homicide. Le rapport souligne également l'expression "suicide par police interposée". DeGroat a été abattu dans une maison près de Waymart après que sa famille ait rapporté qu'il était suicidaire. (wnep.com)



PHILADELPHIE - 7 Janvier 2016 - "J'ai un couteau, je veux me tuer, je suis dangereux..." La police a déclaré que c'est ce que un appelant a déclaré au répartiteur au centre Delaware County 911. "Lâche le couteau, laisser tomber le couteau," hurlaient les officiers comme Zollo s'approchait d'eux, a rapporté la police. ... Steven Taylor, un vétéran de 13 ans, et Michael O'Connor, policier depuis quatre ans, ont ouvert le feu à12 reprises, tuant Zollo. (philly.com)



COMTE DE HENSERSON - 31 Décembre 2015 - Les enquêteurs ont dit que les policiers ont tenté de prendre contact avec Neuwar en frappant à la porte d'entrée. Neuwar a répondu qu'il était armé d'une épée de 4 pieds, selon Sheriff Duke. Les enquêteurs disent que Neuwar était seul à la maison et a peut-être essayé de se suicider par policier interposé. "Il leur demandait de lui tirer dessus", dit Duke. (wbbjtv.com)



BOSTON - le 21 Décembre 2015 – Le policier Pepperell a utilisé un Taser pour maîtriser un homme armé de machettes dont les policiers ont dit qu'ils croyaient qu'il essayait de se suicider par policier interposé samedi soir. Le nom de l'homme n'a pas été divulgué. La police a déclaré qu'il a été emmené à l'hôpital pour une évaluation mentale. Dans une déclaration hier, le chef David Scott a dit que les policiers ont été appelés à une résidence, rue Hollis peu avant minuit et ont trouvé l'homme "agité et troublé". (bostonherald.com)



DETROIT - le 23 Décembre 2015 - A 46 ans, l'homme avec un passé militaire qui menaçait de se suicider par police interposée, mercredi après-midi, dans la partie ouest de la ville a été emmené en toute quiétude en garde à vue. L'homme a appelé le 911 vers 11 heures, disant qu'il était armé et prêt à se suicider par police interposée. (detroitnews.com)