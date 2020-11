Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Le travail d'une agence Web

La recherche de travail en



Rechercher des offres d'emploi sur les différents sites web, suivre les discussions dans les forums, marquer les principaux mots clés sur Google Alert (SEO Search Engine Optimization job offers) : l'ensemble des stratégies et pratiques pour placer des sites ou des pages web dans les résultats organiques des moteurs... par exemple) pour recevoir des mises à jour sur ce qui est publié : tout cela fonctionne. Mais plus encore, votre capacité à développer un profil. Il n'y a pas de règles, vous pouvez trouver du travail sur Facebook ou vous pouvez profiter du blogUn blog (abréviation de "weblog") est un "journal en ligne", ou un site web informatif, qui affiche des informations dans un ordre chronologique inverse, avec les dernières... à canaliser dans un entonnoirL'entonnoir (également appelé entonnoir de vente ou de marketing) est le processus par lequel les entreprises guident les clients dans l'achat de produits. Le... des contacts potentiels.



Je préfère la dernière solution, mais un point doit être clair : il faut attirer les employeurs potentiels avec du contenu, des interactions et de bonnes relations. Il ne suffit pas d'écouter ce que le réseau transmet sur les différents forums et sites de publicité sur le web. Ce devrait être un point de départ.



N'allez pas au-delà de vos moyens



Ils recherchent un SEO senior et vous n'avez pas les compétences requises ? Vous recherchez un référenceur senior et vous n'avez pas les compétences requises ? Lors du premier contrôle, vous risquez de miner la confiance qui vous a été accordée. Si vous faites du grabuge. Le point de départ est donc toujours votre capacité à ne pas vous exposer au-delà de ce que vous pouvez. Le reste n'est qu'une conséquence.

Étudier le contexte et le sujet de l'entretien



Lorsque vous vous présentez à un entretien d'embauche pour une agence web, vous avez très probablement déjà un point de départ en rapport avec le sujet traité. Par exemple, l'offre d'emploi suggère le besoin d'un référenceur junior ayant des compétences en matière de bonne écriture, de code HTML et de connaissance des principales règles.



Que faites-vous et comment vous comportez-vous dans ces cas ? Vous étudiez le contexte, vous vous préparez. Assumez les questions possibles et essayez de deviner la meilleure réponse possible. Surfer à l'aveuglette ? Sans boussole ? Non, je vais vous donner un conseil.



Vous connaissez les personnes avec lesquelles vous souhaitez établir une relation de travail à long terme. L'agence web a-t-elle un blog ? Un profil social ? Comment orienter votre communication ? Qu'est-ce qu'ils mettent en évidence ? Quel est le style du travail effectué ? Dans ces cas-là, il y a beaucoup à découvrir et à affiner : il y a des bonnes et des mauvaises réponses, des interprétations et des influences qui peuvent donner des points supplémentaires dans l'évaluation pour travailler dans une agence web.

Préparer un portefeuille digne de ce nom



Il est vrai que le curriculum vitae n'est plus à la mode. Surtout si vous voulez impressionner avec le modèle européen, une série de données qui met à rude épreuve la concentration de ceux qui doivent évaluer vos compétences. Pourquoi ne pas remplacer ce chagrin par un portefeuille bien organisé ? Il n'est pas nécessaire de s'éterniser ou de dresser la liste de dizaines d'emplois réussis : surtout si vous débutez, vous aurez peut-être du mal à créer une galerie d'études de cas intéressantes. Montrez ce que vous avez fait pour d'autres entreprises, quels résultats vous avez obtenus. Même s'ils ne sont pas excellents.

Montrez ce que vous pouvez faire (et apprendre)



Travailler dans une agence web signifie s'impliquer, s'engager et abandonner l'idée de n'avoir qu'une tâche à accomplir. Visez l'exécution en pensant dans une autre direction : pensez à mettre vos compétences en jeu. Vous devez montrer ce que vous pouvez faire, vous devez être capable de faire la différence dans une équipe. Mais ce n'est pas tout. La bonne approche - de mon point de vue et après avoir passé plusieurs années dans ce domaine - concerne votre capacité à apprendre de ceux qui en savent plus que vous.



Être le nouveau membre d'une équipe n'est pas facile, je le sais par expérience. Surtout si vous n'avez commencé que récemment à évoluer dans ce domaine. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir donner grand-chose dans une équipe déjà très soudée, et qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que vous qui travaillent à l'agence. Mais là n'est pas la question : former une équipe est le premier pas que vous devez faire. La deuxième étape consiste à travailler au-delà de la tâche à accomplir, en restant en phase avec l'équipe.



Troisième point : il faut être une éponge, il faut assimiler à nouveau tout ce qui passe devant soi. Votre chemin pour devenir un expert en marketing web, et peut-être à l'avenir un consultant indépendant, passe par votre capacité à transformer une expérience professionnelle en succès. Et puis en une source de connaissances.







josie bonet













