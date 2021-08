Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Les meilleurs bains thermaux de Suisse

La Suisse et l'eau entretiennent une relation étroite depuis l'Antiquité. Des anciens Romains à nos jours. Spas historiques, parcs aquatiques, centres de bien-être... Lieux super-exclusifs ou plus simples, chacun peut trouver en Suisse ce qu'il cherche pour se détendre, se ressourcer et s'amuser.

Editoweb a parcouru la Confédération pour trouver les meilleurs endroits pour vous. Les voici, divisés par canton :



Canton d'Argovie



Bad Schinznach

Depuis le XVIIe siècle, elle est reconnue comme une importante station thermale pour ses eaux sulfureuses. Il comprend deux installations, la première, Aquarena fun, avec des piscines intérieures et extérieures à 35° C, des traitements d'inhalation, des jets hydromassants, un toboggan grotto, un bain de rivière, une piscine d'eau froide, des bains à remous et un centre de sauna. Le second, Thermi spa, est un établissement de spa et de bien-être installé dans un vieux bâtiment entouré d'un grand parc sur les rives de l'Aar. Bad Schinznach est également un hôtel 4 étoiles.



Canton de Bâle

Aquabasel



Il s'agit d'un grand complexe de deux étages situé juste à l'extérieur de Bâle. À l'étage supérieur, vous trouverez des traitements, une salle de sport et un restaurant. Au rez-de-chaussée se trouvent les piscines, de la piscine de détente à la piscine pour enfants ; la piscine à vagues ; sept toboggans d'une longueur totale de 824 mètres ; la zone extérieure avec grotte, jacuzzi et eau courante. Il y a également un espace sauna (12 !) et un hamam.

Tous les troisièmes jeudis du mois, l'environnement est exclusivement réservé aux femmes, tandis que le premier samedi du mois a lieu la soirée 1001 Night avec une série de hammams et de traitements conclus par un dîner et un spectacle orientaux.



Canton de Berne



Bernaqua Wellness-Bereich.

Ce centre aquatique comprend un spa et des soins ainsi que 3 000 mètres carrés de bassins, une piscine d'eau salée et la plus grande installation de natation à contre-courant du monde. Parmi les records, il y a aussi les plus longs toboggans de Suisse : l'Emotion Ride, 169 mètres de long avec des odeurs, des sons et des lumières, et le Black Hole, 152 mètres de sauts vertigineux. L'espace bien-être propose des soins de beauté, des massages et des saunas, dont le Römisch-Irischer Bad, un bain romain-irlandais pour les couples, un parcours de différents saunas, des bains turcs, des ablutions et un massage à la brosse et au savon avec crème.



Canton des Grisons



Schamser Heilbad

L'eau thermale des bains d'Andeer jaillit à 34° C, elle est curative et particulièrement bonne pour les problèmes ostéo-articulaires et de circulation.

Il y a deux piscines avec des lits hydromassants sous-marins, une douche de massage du cou et un bain à remous complet. Depuis une piscine en plein air, vous pourrez admirer le paysage de la belle vallée de Schams. Les bains sont également ouverts la nuit grâce à un système d'éclairage nocturne.

Il y a également un département de bien-être avec différents traitements et la possibilité de faire de la physiothérapie.



Scuol

Bogn Engiadina Centre Scuol

bogn-engiadinaIl s'agit d'un complexe thermal qui utilise l'eau minérale de dix sources pour fournir des traitements d'eau, des bains de dioxyde de carbone et deux piscines. La piscine intérieure est alimentée en eau salée et dispose d'un bain à remous et de grottes. La piscine extérieure offre une vue sur les "Dolomites" de Basse-Engadine et le Piz Pisoc, le plus haut sommet du parc national suisse.

La spécialité de Scuol est le bain romain-irlandais. Il y a également un espace avec un bio-sauna avec des températures de 55 à 65 °C et une thérapie par les couleurs, un sauna normal à 85 °C et un sauna finlandais à 95 °C, un aquawellness, des massages, un département de beauté et de guérison et un solarium.



Vals

Dans un petit village de la vallée des Grisons, cet hôtel de luxe avec spa et centre thermal a été construit. C'est un cadre incroyable pour son architecture primée, conçue par Ando, Kuma, Mayne et Zumthor et placée sous protection monumentale immédiatement après son ouverture pour sa valeur artistique. Le 7132 Therme est entièrement revêtu de 60 000 pièces de quartzite, une pierre locale aux reflets verdâtres qui crée des jeux de lumière à différents moments de la journée. Les eaux minérales thermales s'écoulent à une température de 30°, il y a une piscine intérieure à 32°C et une piscine extérieure à 30-33°C. On y trouve également des bains de pétales de fleurs, une grotte sonore, des piscines froides et chaudes, des bains de vapeur et une source d'eau ferrugineuse.



Canton de Lucerne



Rigi Kaltbad

Ce complexe est situé sur une terrasse ensoleillée donnant sur le lac des Quatre-Cantons, sur les pentes du Rigi, à une altitude de 1 433 mètres. Les thermes ont été conçus par le célèbre architecte Mario Botta, dont l'idée se fonde sur la "sacralité" du lieu et fait un usage intensif de la pierre locale. L'établissement se compose de deux espaces : le Mineralbad et le Spa. La grande piscine thermale est remplie d'une eau minérale à 35° et se développe à l'intérieur et à l'extérieur avec une vue sur les montagnes environnantes. Au sous-sol, vous trouverez différents types de sauna, le bain de vapeur aux herbes et, surtout, le Kristallbad où vous flottez dans l'eau chaude en regardant à travers l'un des puits de lumière en cristal de 3,5 mètres de haut.



Canton de St. Gallen



Bad Ragaz

Les thermes historiques du village de Bad Ragaz, utilisent l'eau de la source Tamina qui sort chaude à 37°C et est indiquée pour un large éventail de pathologies : respiratoires, orthopédiques, neurologiques, dermatologiques.

Le bâtiment des thermes date de 1866, il est public et le canton a beaucoup investi pour le rénover et le mettre en valeur, en gardant intact le bâtiment historique mais aussi en développant tout le secteur de la naturopathie et du bien-être.

Un must est le dîner privé aux chandelles pour les couples, un bain de 90 minutes qui se termine par un menu à quatre plats.



Canton du Tessin



Splash&Spa Tamaro

Une grande piscine avec des vagues, un bar de piscine, un bassin avec des bains à remous et des jets d'eau, un bar et un espace de détente avec restaurant sous un grand dôme circulaire entouré d'une piscine extérieure. Sous un autre dôme se trouvent des toboggans, excitants par leur vitesse et leurs secousses. Le spa dispose d'un espace sauna à différentes températures et avec différents arômes : sel de l'Himalaya, châtaigne, argile. Il y a également un hammam, un parcours Kneipp, des douches aromatiques et un bain de sel iodé. Le premier massage hydrothermique de Suisse, où vous êtes bercé par deux oreillers remplis d'eau chaude et restez sur le dos pendant toute la durée du traitement. Il est idéal pour les femmes enceintes, les personnes souffrant de problèmes de dos et celles qui ont des difficultés à s'allonger.



Canton du Valais



Anniviers, Saint Luc



Sa force est sa position. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une station thermale de haute altitude, située à 1 652 mètres, qui offre une vue magnifique sur le Cervin et l'Obergabelhorn, qui culminent à 4 000 mètres.

Il est installé dans l'historique Grand Hôtel Bella Tola & Saint-Luc du Val d'Anniviers, où vous trouverez un sauna, une piscine, une fontaine à glace et un jacuzzi.

Sa ligne de soins, appelée Alpeor, utilise exclusivement des extraits locaux de plantes alpines rares et de l'eau provenant de sources alpines.



Leukerbad

Jusqu'à récemment, on les appelait Burgerbad, les "bains municipaux". Il s'agit d'un établissement public (suisse !) qui a l'avantage de proposer des prix abordables et un environnement vaste et varié. Ce village valaisan ne manque pas d'eau thermale naturelle. 4 millions de litres d'eau s'écoulent chaque jour des nombreuses sources et sont mis à profit : piscine olympique, piscine thermale couverte, équipée de divers appareils de balnéothérapie, bassin pour enfants, piscines thermales extérieures à 36° et 38° avec vue sur le Torrent et la Gemmi, parcours Kneipp, grotte thermale, toboggans. Plus : sauna, naturopathie, massages, également pour les enfants.





Canton de Vaud



Yverdon-les-Bains

Grand Hôtel et Centre Thermal

Là où les Romains ont construit leurs thermes il y a 2000 ans, entre le lac de Neuchâtel et les montagnes du Jura, se trouve le Grand Hôtel et Centre Thermal.

Une grande installation avec trois piscines ; deux d'entre elles sont des piscines thermales avec des eaux sulfureuses à 34° et une "piscine ludique extérieure" à 28°. Les caractéristiques de l'eau la rendent idéale pour les troubles des muscles, des articulations et des voies respiratoires.

Il y a également un espace bien-être avec un jacuzzi extérieur, un bain japonais, un bain de vapeur, un sauna finlandais, un tilarium et une douche tropicale.





Lausanne

Spa Cinq Mondes

Il est considéré comme l'un des dix spas les plus luxueux du monde. Un paradis situé dans le vaste parc de quatre hectares de l'hôtel Beau-Rivage Palace sur le lac Léman, en face du petit port d'Ouchy. Le nom "Cinq Mondes" provient des types de soins proposés : différents types de saunas et de bains, le rituel brésilien de la crème de café, le hamam du Moyen-Orient, les massages aux huiles et baumes de Polynésie et le bain japonais Ko Bi Do, aux arômes et pétales de fleurs.





