Les tensions croissantes autour de la communauté libanaise en Côte d’Ivoire

La situation des travailleurs africains au Liban, soumise à un système de parrainage strict (la "kafala"), exacerbe les critiques à l'encontre de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Plusieurs témoignages rapportent que des employés de maison ivoiriens, une fois au Liban, subissent des conditions de vie précaires, leur passeport étant confisqué à leur arrivée. Cette pratique, qualifiée d’abusive par de nombreuses ONG, nourrit un sentiment de rancœur qui s'étend également à la communauté libanaise installée en Côte d'Ivoire. Les influenceurs ivoiriens ont ainsi appelé à un traitement réciproque des ressortissants libanais en Afrique.Le besoin d’une meilleure intégration est devenu un sujet central. Les voix qui s’élèvent demandent une réciprocité dans le respect et la considération. Hamed Koffi Zarour, personnalité politique et figure de la communauté métisse ivoiro-libanaise, rappelle que l’accueil ivoirien n’implique pas la soumission. Une cohabitation harmonieuse entre Ivoiriens et Libanais pourrait passer par des mesures concrètes : une plus grande ouverture de la communauté libanaise, un traitement équitable des Africains au Liban, et un encadrement plus strict des processus d’acquisition de la nationalité en Côte d'Ivoire.