Liban: un nouvel incendie au port de Beyrouth

Selon les premières informations communiquées par le ministre des Transports et des Travaux publics, Michel Najjar, l'incendie a été déclenché par les étincelles d'une scie électrique qui était utilisée pour des réparations. Le président libanais Michel Aoun y voit un probable "acte de sabotage intentionnel, ou le résultat d'une erreur technique (...) ou d'une négligence". Une enquête a été ouverte pour connaître avec certitude la cause de la tragédie.



Pour maîtriser les flammes, la défense civile, les sapeurs-pompiers et les hélicoptères des forces armées libanaises ont joint leurs forces. L'armée a rassuré que les éléments ayant pris feu n'étaient pas dangereux et l'incendie a été maîtrisé au bout de quelques heures. Selon le Raymond Khattar, chef de la défense civile libanaise, la probabilité de la propagation des flammes était faible.



Dans cet entrepôt qui a pris feu, la Croix-Rouge entreposait "des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d'huile". Cela risque de bousculer beaucoups de choses du côté de l'instance humanitaire. "Notre opération humanitaire risque d'être sérieusement perturbée", a souligné sur Twitter Fabrizio Carboni, directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour le Proche et Moyen-Orient.



Cet incendie a infligé des difficultés respiratoires à quelques personnes et d'autres sont en état de suffocation selon la Croix-Rouge. Des conséquences légères comparées aux explosions du 04 août dernier qui ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Les Libanais et les organismes de défense des Droits de l'Homme se plaignent déjà de cette nouvelle explosion sur la toile.