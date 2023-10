Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lifting des seins ? Le Dr Xavier Tenorio de Genève répond à nos questions

Dans cet article, nous allons expliquer quand il convient d'opter pour une augmentation mammaire ou un lifting des seins, et dans quels cas il est conseillé de choisir les deux options. La chirurgie mammaire exige une connaissance préalable des différentes techniques et options qui répondent le mieux au problème esthétique que l'on souhaite traiter.



Augmentation mammaire ou lifting mammaire , que dois-je choisir ?

C'est pourquoi, dans une clinique de chirurgie lifting mammaire, on réalise d'abord une étude qui permet de connaître les besoins de la patiente, d'analyser sa poitrine et de lui expliquer quelle est l'intervention chirurgicale la plus indiquée pour améliorer l'esthétique de ses seins. Au cours de cette étape préliminaire, la patiente peut faire part de ses doutes au chirurgien, qu'il s'agisse du type d'intervention (augmentation mammaire : sous-glandulaire ou sous-musculaire ?), des types de prothèses mammaires, des résultats que l'on peut attendre après une augmentation mammaire, des soins à apporter aux cicatrices d'une mammoplastie ou de la possibilité d'allaiter après une intervention chirurgicale mammaire.



Voici quelques questions qui peuvent vous aider à savoir quel type d'opération mammaire vous convient le mieux en fonction de vos besoins : Augmentation mammaire ou lifting mammaire ou peut-être les deux ?



Facteurs influençant le choix du type d'opération mammaire

De nombreux facteurs influencent l'apparence et la taille des seins. La grossesse, le temps qui passe et la perte de poids sont les principales raisons pour lesquelles les seins se détériorent et peuvent s'affaisser ou devenir flasques, la moitié supérieure du sein étant vide et manquant de douceur.

Dans ces cas, de plus en plus de femmes décident de recourir à la chirurgie d'augmentation ou de lifting mammaire. Il est donc très fréquent de se demander quelle est la meilleure option pour chaque cas.

En ce sens, il existe deux facteurs déterminants pour savoir s'il est préférable de procéder à une augmentation mammaire ou à un lifting des seins.



Ces facteurs sont les suivants :

• Le tissu mammaire

• La peau du sein

• La hauteur du mamelon et de l'aréole.

Un bon chirurgien mammaire étudiera la bonne harmonie pour décider du type d'opération à réaliser. La clé de cette harmonie est la hauteur du complexe mamelon-aréole (MNA). Pour l'étudier, la distance entre la ligne médio-claviculaire, le bord supérieur de l'aréole et la distance entre le mamelon et le sillon sous-mammaire sont prises comme mesures de référence.

Si les aréoles sont trop grandes et que la patiente le souhaite, elles peuvent être réduites par une intervention simple, comprise dans l'opération du sein.

Volume des seins

Lorsque on parle de volume mammaire, on fait référence à la quantité de tissu mammaire qui conditionne l'intervention chirurgicale.

Dans les cas où le tissu mammaire est insuffisant, il faut le compléter par la mise en place d'un implant. Cet implant sera toujours conforme aux souhaits esthétiques de la patiente, sous la recommandation du spécialiste. Dans les cas où il y a beaucoup de tissu mammaire et que le problème principal est l'affaissement, nous optons pour une réduction du volume et une élévation du sein afin d'obtenir l'harmonie dont nous parlions.



Répartition des tissus

Lorsque le sein a un aspect flasque, et que le pôle supérieur du sein manque de remplissage, l'option la plus courante est de placer une prothèse mammaire pour remplir cette zone et rehausser le sein.

La qualité de la peau pour déterminer le type d'intervention et d'implant mammaire

Toutes les femmes n'ont pas la même qualité de peau. C'est un autre facteur à prendre en compte, car si la qualité de la peau est moindre, un sein très lourd entraînera un affaissement indésirable au fil du temps. Dans ce cas, une taille plus petite de la prothèse est généralement recommandée afin d'obtenir un résultat plus durable dans le temps.



Proportion anatomique

Une belle poitrine est aussi une poitrine proportionnelle aux dimensions du thorax et aux autres proportions anatomiques de la patiente. Afin d'obtenir un résultat naturel et harmonieux, la largeur du thorax est prise en compte dans le choix de la largeur du sein. La projection de la prothèse, en fonction de la largeur et de la hauteur établies, déterminera le volume de l'implant.



Que choisir : augmentation mammaire ou lifting mammaire ?

Maintenant que vous connaissez les facteurs à prendre en compte, vous êtes certainement plus claire sur le type d'opération à réaliser. Mais si vous avez encore des doutes, voici d'autres considérations importantes. Même si les points ci-dessus sont pris comme référence, il existe tout un monde de possibilités pour chaque personne, chaque type de sein et chaque préférence esthétique de la patiente.



En savoir plus : C'est pourquoi, dans une clinique de chirurgie lifting mammaire, on réalise d'abord une étude qui permet de connaître les besoins de la patiente, d'analyser sa poitrine et de lui expliquer quelle est l'intervention chirurgicale la plus indiquée pour améliorer l'esthétique de ses seins. Au cours de cette étape préliminaire, la patiente peut faire part de ses doutes au chirurgien, qu'il s'agisse du type d'intervention (augmentation mammaire : sous-glandulaire ou sous-musculaire ?), des types de prothèses mammaires, des résultats que l'on peut attendre après une augmentation mammaire, des soins à apporter aux cicatrices d'une mammoplastie ou de la possibilité d'allaiter après une intervention chirurgicale mammaire.Facteurs influençant le choix du type d'opération mammaireDe nombreux facteurs influencent l'apparence et la taille des seins. La grossesse, le temps qui passe et la perte de poids sont les principales raisons pour lesquelles les seins se détériorent et peuvent s'affaisser ou devenir flasques, la moitié supérieure du sein étant vide et manquant de douceur.Dans ces cas, de plus en plus de femmes décident de recourir à la chirurgie d'augmentation ou de lifting mammaire. Il est donc très fréquent de se demander quelle est la meilleure option pour chaque cas.En ce sens, il existe deux facteurs déterminants pour savoir s'il est préférable de procéder à une augmentation mammaire ou à un lifting des seins.• Le tissu mammaire• La peau du sein• La hauteur du mamelon et de l'aréole.Un bon chirurgien mammaire étudiera la bonne harmonie pour décider du type d'opération à réaliser. La clé de cette harmonie est la hauteur du complexe mamelon-aréole (MNA). Pour l'étudier, la distance entre la ligne médio-claviculaire, le bord supérieur de l'aréole et la distance entre le mamelon et le sillon sous-mammaire sont prises comme mesures de référence.Si les aréoles sont trop grandes et que la patiente le souhaite, elles peuvent être réduites par une intervention simple, comprise dans l'opération du sein.Volume des seinsLorsque on parle de volume mammaire, on fait référence à la quantité de tissu mammaire qui conditionne l'intervention chirurgicale.Dans les cas où le tissu mammaire est insuffisant, il faut le compléter par la mise en place d'un implant. Cet implant sera toujours conforme aux souhaits esthétiques de la patiente, sous la recommandation du spécialiste. Dans les cas où il y a beaucoup de tissu mammaire et que le problème principal est l'affaissement, nous optons pour une réduction du volume et une élévation du sein afin d'obtenir l'harmonie dont nous parlions.Lorsque le sein a un aspect flasque, et que le pôle supérieur du sein manque de remplissage, l'option la plus courante est de placer une prothèse mammaire pour remplir cette zone et rehausser le sein.La qualité de la peau pour déterminer le type d'intervention et d'implant mammaireToutes les femmes n'ont pas la même qualité de peau. C'est un autre facteur à prendre en compte, car si la qualité de la peau est moindre, un sein très lourd entraînera un affaissement indésirable au fil du temps. Dans ce cas, une taille plus petite de la prothèse est généralement recommandée afin d'obtenir un résultat plus durable dans le temps.Une belle poitrine est aussi une poitrine proportionnelle aux dimensions du thorax et aux autres proportions anatomiques de la patiente. Afin d'obtenir un résultat naturel et harmonieux, la largeur du thorax est prise en compte dans le choix de la largeur du sein. La projection de la prothèse, en fonction de la largeur et de la hauteur établies, déterminera le volume de l'implant.Maintenant que vous connaissez les facteurs à prendre en compte, vous êtes certainement plus claire sur le type d'opération à réaliser. Mais si vous avez encore des doutes, voici d'autres considérations importantes. Même si les points ci-dessus sont pris comme référence, il existe tout un monde de possibilités pour chaque personne, chaque type de sein et chaque préférence esthétique de la patiente.En savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/mastopexie-geneve



josie bonet

Lu 9 fois









Flashback : < > Rhinoplastie, le Docteur Stéphane Smarrito de Lausanne répond à nos questions Implants mammaires ergonomiques questions et réponses Implants mammaires Motiva Ergonomix pourquoi les choisir ? Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique