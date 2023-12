Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lifting des seins ? Questions et réponses sur la Mastopexie

Vous en saurez plus sur le lifting des seins en lisant notre article dédié !



Si vous envisagez une opération de lifting des seins, il est tout à fait naturel que vous vous posiez des questions. La décision de subir ou non une intervention chirurgicale doit être mûrement réfléchie et la seule façon de faire un choix éclairé est de comprendre l'intervention et les complications éventuelles.

Les questions les plus fréquentes sur le lifting des seins

Nous avons rassemblé les questions les plus courantes sur les liftings mammaires que nous avons recueillies dans un cabinet lifting seins. Des recommandations et des réponses sont d'ordre général et ne doivent pas être considérées comme des conseils médicaux personnalisés.



Les questions les plus courantes sur le lifting mammaire :

En parcourant cet article de blog , vous vous poserez peut-être d'autres questions sur le lifting mammaire. Nous vous recommandons d'aborder chacune de vos questions avec votre chirurgien lifting du sein avant de vous faire opérer.



Qu'est-ce qu'un lifting des seins (Mastopexie) ?

Avec le temps, les seins d'une femme changent de forme et perdent de leur fermeté. Cela se produit pour diverses raisons, notamment la grossesse et l'allaitement, la gravité, l'âge et les variations de poids.

En retirant l'excès de peau et en rendant les tissus environnants plus tendus, le lifting des seins remonte les seins d'une femme et aide à les remodeler pour leur donner une apparence plus jeune. Un lifting mammaire peut également contribuer à réduire la taille de l'aréole d'une femme si elle s'est élargie avec le temps.



À quoi puis-je m'attendre lors de ma consultation ?

Lors de votre consultation, vous devrez vous attendre à ce que l'on vous pose diverses questions, notamment sur votre santé et votre mode de vie, ainsi que sur les raisons pour lesquelles vous souhaitez subir l'intervention. Certaines de ces questions peuvent vous sembler très personnelles, mais il est important d'y répondre avec le plus de précision et d'honnêteté possible. Ces questions sont posées dans un contexte médical afin de s'assurer que vous êtes un bon candidat à la chirurgie et d'évaluer le meilleur plan d'action.

En répondant franchement, vous vous donnez les meilleures chances de réussite, vous réduisez les risques de complications et vous protégez votre santé.



On vous posera probablement certaines des questions suivantes :

• Un aperçu complet de vos antécédents médicaux.

• Si vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein.

• Si vous prenez actuellement des médicaments, des compléments alimentaires ou si vous fumez.

Quelles sont vos attentes et les résultats que vous escomptez.

Votre chirurgien peut également procéder à un bref examen physique pour évaluer votre état de santé général, effectuer un examen des seins et prendre des mesures et des photographies. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, c'est le moment idéal pour en parler.

Vers la fin de votre consultation, votre chirurgien discutera probablement des options de traitement et vous recommandera un plan d'action. Vous devriez également évoquer les risques et les complications potentiels et parler de l'utilisation de l'anesthésie pendant l'intervention.

Un lifting mammaire modifiera-t-il la taille de mes seins ?

L'opération de lifting des seins est conçue pour modifier le contour et la position de vos seins, et non leur taille. Toutefois, les seins peuvent paraître plus petits après un lifting. Si vous souhaitez modifier la taille ou l'ampleur de vos seins, vous devrez subir une augmentation ou une réduction mammaire. Souvent, ces opérations peuvent être réalisées en même temps si vous le souhaitez.



Quelles sont les étapes à suivre pour se préparer à l'opération de lifting mammaire ?

Votre chirurgien et vous élaborerez un plan personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques. Les préparatifs les plus courants sont les suivants :

• Une évaluation médicale et des examens de laboratoire.

• Une mammographie de référence.

• L'arrêt du tabac si vous fumez actuellement.

Votre plan comprendra également tout ce que vous devez faire le jour de l'intervention, comment gérer les soins postopératoires et la programmation de tout rendez-vous de suivi nécessaire.

Vous devez organiser le transport et les soins bien à l'avance. Vous ne devez pas conduire vous-même pour vous rendre à l'opération ou en revenir et il est important que quelqu'un vous accompagne pendant au moins une nuit après l'intervention.

Quels sont les risques inhérents à l'opération de lifting des seins ?

Comme toute intervention chirurgicale, le lifting mammaire comporte des risques. Une partie cruciale de votre décision consiste à évaluer les avantages potentiels par rapport aux risques et complications éventuels. En étant franche lors de votre consultation, vous pouvez réduire les risques de problèmes. Voici quelques-uns des risques que vous pourriez rencontrer :

• Cicatrice indésirable.

• Saignement excessif.

• Changements temporaires ou permanents de la sensation.

• Asymétrie des seins ou irrégularités de la forme et du contour.

• Douleur temporaire ou persistante.

• Caillots de sang

• Perte totale ou partielle du mamelon et/ou de l'aréole.

• Récidive de l'affaissement.

Tous ces risques ne s'appliquent pas spécifiquement à vous et sont plutôt utilisés comme un guide général des risques possibles. Vous devriez discuter avec votre chirurgien des risques les plus élevés pour vous.

L'anesthésie comporte également ses propres risques, qui doivent être abordés lors de la consultation. Ces risques dépendent du type d'anesthésie utilisé ainsi que de votre état de santé et de votre âge.

Que se passe-t-il lors d'une opération de lifting mammaire ?

Avant de subir l'opération de lifting mammaire, on vous administrera une anesthésie. Votre chirurgien vous recommandera le type d'anesthésie le plus approprié, généralement une sédation IV ou une anesthésie générale.

L'intervention commence par l'incision. Il existe plusieurs techniques et modèles d'incision qui peuvent être utilisés pour un lifting des seins. Le choix de la technique qui vous conviendra le mieux dépend d'une série de facteurs, notamment :

• La taille et la forme de vos seins et de vos aréoles.

• L'élasticité et la qualité de votre peau.

• L'importance de l'excès de peau.

Le degré d'affaissement de vos seins.

Le plus souvent, les incisions sont pratiquées autour de l'aréole, mais il est parfois nécessaire de pratiquer une incision de l'aréole jusqu'au pli du sein, puis une incision horizontale le long du pli.

Une fois l'incision pratiquée, le chirurgien soulève et remodèle le tissu sous-jacent, repositionne l'aréole et le mamelon, réduit la taille des aréoles hypertrophiées et enlève l'excès de peau. Les mamelons/aréoles ne sont presque jamais retirés ou détachés du tissu mammaire sous-jacent lors du repositionnement. Il s'agit là d'une idée fausse très répandue. La peau est ensuite retendue et les incisions sont refermées à l'aide de ruban chirurgical, d'adhésifs cutanés et/ou de sutures.

Le lifting mammaire laisse-t-il des cicatrices ?

Toutes les opérations de lifting mammaire laissent des cicatrices. Ces cicatrices peuvent être très légères et cachées dans l'aréole ou plus importantes et s'étendre sur le sein ou dans le pli sous le sein. En général, essayer d'éviter les incisions lors d'un lifting mammaire alors qu'elles sont nécessaires conduira à un résultat insatisfaisant en raison d'un affaissement persistant. Les incisions sont permanentes, mais les cicatrices sont très variables et s'estompent avec le temps. Si vous êtes préoccupée par les cicatrices, n'hésitez pas à en parler lors de votre consultation.



À quoi dois-je m'attendre pendant ma convalescence après un lifting mammaire ?

Immédiatement après l'opération de lifting mammaire, vos incisions seront pansées ou bandées. Pendant la cicatrisation, il est important de porter un soutien-gorge pour maintenir vos seins et minimiser le gonflement.



En savoir plus :

