Lifting du visage Deep Plane, un podcast de Paris en parle

Résultats plus naturels : En ajustant les couches profondes du visage, les changements sont plus subtils et naturels, évitant l'aspect "tiré" que peuvent parfois donner les liftings traditionnels. Durabilité : Les résultats durent généralement plus longtemps que ceux des techniques moins invasives, car la structure musculaire du visage est directement traitée. Amélioration de plusieurs zones : Cette technique permet de corriger simultanément plusieurs zones du visage, notamment les bajoues, le cou, et les rides profondes autour du nez et de la bouche.

Anesthésie : La procédure est généralement réalisée sous anesthésie générale.

Incisions : Des incisions sont faites généralement autour des oreilles et dans les cheveux pour minimiser la visibilité des cicatrices.

Repositionnement : Le chirurgien accède ensuite à la couche SMAS et procède à son repositionnement et à sa fixation dans une position plus jeune et naturelle.

Sutures** : Les incisions sont ensuite suturées, et des pansements sont appliqués.

Le lifting deep plane est une technique avancée en chirurgie esthétique du visage qui vise à rajeunir le visage en traitant les signes du vieillissement. Cette technique se distingue des méthodes de lifting plus traditionnelles par son approche plus profonde et plus complète. Voici une explication détaillée de cette procédure :Le lifting deep plane s'attaque à la couche profonde de la peau et aux structures musculaires du visage, connue sous le nom de SMAS (Système Musculo-Aponeurotique Superficiel). Contrairement aux liftings traditionnels qui tendent à retendre uniquement la peau, le lifting deep plane repositionne cette couche musculaire, ce qui permet d'obtenir un résultat plus naturel et plus durable.La récupération après un lifting deep plane peut être plus longue que celle des liftings traditionnels en raison de l'étendue de la chirurgie. Les patients peuvent s'attendre à des ecchymoses, un gonflement, et une sensation de tension pendant quelques semaines. La plupart des patients peuvent reprendre leurs activités normales après deux à trois semaines, mais il peut falloir plusieurs mois pour voir le résultat définitif.Comme pour toute chirurgie, il existe des risques, tels que l'infection, les saignements, les cicatrices visibles, les dommages aux nerfs faciaux, ou une asymétrie du visage. Cependant, choisir un chirurgien plasticien expérimenté et spécialisé dans cette technique peut minimiser ces risques.Le lifting deep plane est considéré comme l'une des méthodes les plus efficaces pour obtenir un rajeunissement facial durable et naturel. Toutefois, en raison de sa complexité, il est essentiel de choisir un chirurgien qualifié et expérimenté dans cette technique spécifique. La consultation préopératoire est cruciale pour discuter des attentes, des risques potentiels et du processus de récupération.