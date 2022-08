Lipofilling Mammaire Paris, les questions à se poser ?

Non seulement le volume peut être augmenté, mais la forme et l'asymétrie peuvent également être corrigées. Ceci est particulièrement important si une femme est généralement satisfaite de sa taille.

Aucune marque. La graisse est évacuée et injectée à l'aide d'une fine canule. L'instrument ne traumatise pas la peau, l'intervention ne sera donc pas perceptible.

Beauté naturelle. Outre le fait que l'opération n'entraîne pas de cicatrice, elle donne les résultats les plus naturels qui soient, tant sur le plan visuel que sur le plan tactile. C'est l'un de ses principaux avantages par rapport aux implants.

La possibilité de cacher les points de suture des implants. Parfois, le lipofilling est également utilisé pour lisser la surface des zones par lesquelles elles ont été insérées dans le sein.

Il n'est pas nécessaire de remplacer l'implant tous les 7 ans. Cependant, le tissu graisseux a tendance à se résorber. Par conséquent, bien que la procédure ait un effet cumulatif, il faudra la répéter pour l'obtenir.

Anesthésie. L'opération se fait sous anesthésie générale. Le corps de la femme est examiné au préalable afin d'évaluer la tolérance du médicament utilisé. Prélèvement de tissu adipeux. Les sites utilisés pour cela sont les cuisses, l'abdomen et les fesses. Le matériel recueilli est injecté dans les glandes mammaires. Une fine canule est utilisée pendant l'extraction et l'insertion.

Dormez uniquement sur le dos pendant une semaine après l'opération ;

Évitez toute activité physique pendant les trois premières semaines ;

Évitez la surchauffe ;

Utilisez les pommades et les crèmes prescrites par votre médecin pour accélérer la régénération.

Les progrès de la médecine esthétique aident les femmes à créer une harmonie entre leur beauté intérieure et extérieure.

Le lipofilling est une greffe de tissu autologue réalisée par infiltration de graisse prélevée sur la patiente elle-même. Le tissu adipeux (graisse) est aspiré de son emplacement excédentaire à l'aide de petites canules fixées à des seringues et réinjecté après quelques minutes dans la zone à traiter.Comme aucune connexion vasculaire avec le site donneur n'est préservée dans les greffons, le tissu transféré ne peut survivre dans son nouvel emplacement que s'il est en contact direct avec d'autres tissus bien vascularisés dont il se nourrira par imbibition ou en formant de nouvelles connexions vasculaires.La technique du lipofilling est donc adaptée aux petites corrections par infiltration de petites quantités de graisse dans des tissus bien vascularisés, et non aux greffes de grande taille, car dans ce dernier cas, les cellules graisseuses injectées risquent de ne pas entrer en contact avec les tissus vascularisés et de subir une nécrose et une infection.La première limite du lipofilling traditionnel est qu'une quantité considérable de cellules graisseuses sont endommagées par la procédure d'aspiration et, une fois infiltrées, ne peuvent s'enraciner et survivre.La lipostructure, quant à elle, utilise de très petites seringues pour extraire le tissu adipeux, l'aspirer à basse pression, puis le centrifuger pour séparer les cellules adipeuses viables des cellules endommagées et de leurs sous-produits. De cette façon, seules les cellules intactes sont infiltrées, capables de s'enraciner dans leur nouvel emplacement et de survivre.Les avantages de cette chirurgieLe lipofilling mammaire est remarquable car :Mais il est important de comprendre que la plastie à l'aide du tissu adipeux vous permet d'augmenter vos seins d'une taille, pas plus. La méthode convient donc aux femmes qui souhaitent modifier légèrement l'apparence de leur poitrine. De même, l'intervention n'est possible que si la femme présente une quantité suffisante de dépôts graisseux pour qu'elle puisse être réalisée.Indications et contre-indicationsPréparation du traitementPour que le traitement par lipofilling soit couronné de succès, elle devra se soumettre à des tests et examens médicaux selon les indications de son médecin. Vous devrez également éviter l'alcool et les médicaments coagulants pendant les quinze jours précédant l'opération.Déroulement de l'opérationAprès toutes les activités préparatoires, on procède à l'opération, qui comprend les étapes suivantes :RéhabilitationIl est important de respecter les recommandations suivantes pendant la première période de réhabilitation :La durée totale de la réhabilitation est d'un mois. L'effet final est visible environ trois mois après l'opération.Source à découvrir sur le Lipofilling des seins : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-mammaire/lipofilling-mammaire