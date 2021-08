Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Lipofilling fesses Genève

Le lipofilling des fesses revient de plus en plus sur Internet ! Sachez en plus en lisant notre article du jour avec des conseils de sites internet à découvrir !







Le Brazilian Butt Lift est très populaire. Il est particulièrement populaire auprès des femmes dont les principales célébrités sont les sœurs Kardashian, Jennifer Lopez et Beyoncé.



Selon le canon esthétique qui s'est établi ces dernières années, la face B complète doit dépasser d'une taille minuscule, sur laquelle s'élancent des seins qui défient la loi de la gravité. De plus, cette sinuosité calculée au centimètre près doit encore rentrer dans une taille 40 ou 42.



En Europe, la célébrité qui nous inspire le plus est Belen Rodriguez. La demande est donc d'avoir des fesses hautes et fermes, mais pas excessivement saillantes ou volumineuses. Bref, en Europe, le respect des proportions naturelles prévaut encore.



Qu'est-ce que la fessoplastie ?



Il existe deux grands types d'opérations. La première consiste à injecter de la graisse dans les fesses, prélevée sur d'autres parties du corps par liposuccion. Le deuxième type implique l'implantation d'implants en silicone. Elle est invasive et les résultats ne sont pas toujours satisfaisants.



Cependant, il n'est pas rare que le chirurgien, après avoir analysé le profil corporel du patient, décide d'opter pour une liposuccion des jambes et des hanches. En effet, ce sont ces deux parties du corps qui, par un effet d'optique, font paraître les fesses plus pleines et plus volumineuses.



La fessoplastie, qu'elle consiste à injecter de la graisse ou des implants, peut coûter entre 5 000 et 12 000 euros. Toutefois, il existe également des solutions plus douces et moins invasives, comme les injections spécifiques d'acide hyaluronique pour le corps ou les fils de suspension.



La demande de chirurgie pour remonter et remodeler les fesses, plutôt que pour les augmenter, provient principalement de personnes âgées de 40 à 50 ans qui n'ont ni le temps ni l'envie d'aller à la salle de sport. De nombreux chirurgiens suggèrent une chirurgie douce avec de l'acide hyaluronique.



L'intervention est peu invasive, elle est terminée en quarante minutes, le coût est faible et vous pouvez reprendre le travail le jour même. Le repulpage avec cette technique dure environ un an et peut s'avérer être le choix le plus judicieux. Les normes esthétiques évoluent de plus en plus vite. Il n'est pas conseillé d'opter pour des interventions trop invasives.



Augmentation des fesses



La fessoplastie consiste à insérer des substances spécifiques pour modifier la forme et le volume des fesses. Elle est réalisée à l'aide de deux techniques. La première consiste à poser des implants en silicone (le coût de cette opération varie entre 7 000 et 12 000 euros). Les implants sont produits en différentes tailles et en deux formes.



Elles peuvent être rondes, de sorte que le résultat sera plus évident dans la partie supérieure des fesses. En revanche, avec les implants anatomiques - ou en forme de larme - le résultat peut être plus naturel qu'avec les premiers, car ils empêchent l'effet de "marche".



Le chirurgien pratique une incision de quelques centimètres dans le pli interfessier, de sorte que la cicatrice ne soit pas visible. Il insère la prothèse à travers l'incision et la place à l'intérieur du muscle grand fessier.



L'incision est ensuite suturée et un manchon de compression est appliqué comme pansement. La patiente reprendra progressivement ses activités habituelles (travail, sport, bain de soleil, etc.) et, au bout d'un mois environ, elle ne sentira plus la présence des implants.



Des fesses neuves grâce au lipofilling



Le lipofilling coûte entre 5 000 et 8 000 euros. Dans ce cas, le chirurgien prélève environ 250 à 600 centimètres cubes de tissu graisseux dans d'autres zones du corps, principalement les hanches et l'abdomen, à l'aide de canules. Il injecte ensuite ce tissu graisseux dans les fesses et le façonne.



À la fin, il applique un pansement qui compresse la zone opérée. Cette technique permet de remonter et de remplir les fesses, notamment chez les patients qui ont perdu beaucoup de poids.



L'avantage du lipofilling est qu'il permet d'intervenir non seulement sur le côté B, mais sur l'ensemble de la silhouette. Les deux opérations (glutéoplastie avec implants et lipofilling) ont une période postopératoire très courte.



Augmentation des fesses avec de l'acide hyaluronique



Comme alternative à la chirurgie, il est possible de remodeler les fesses sans implants, mais avec des injections d'acide hyaluronique. Les types les plus couramment utilisés sont Macrolane et Hyacorp, un acide à réabsorption très lente.



De toutes les substances injectables, l'acide hyaluronique est la plus sûre. Il est naturellement présent dans le corps. De plus, il est réabsorbé au fil du temps. De nombreuses études scientifiques ont démontré la sécurité de l'acide hyaluronique en tant que produit de remplissage.



Les injections sont réalisées sous anesthésie locale, ne laissent aucune cicatrice et ne nécessitent aucune hospitalisation. Le chirurgien injecte le produit de comblement dans les zones à remodeler à l'aide d'une aiguille-canule.



À la fin du traitement, un plâtre est placé et la patiente peut reprendre ses activités quotidiennes dès le lendemain. Les rares cas de complications sont transitoires et peuvent être résolus par un chirurgien plasticien expérimenté.



Les résultats sont visibles immédiatement. Parmi les avantages, il y a la possibilité d'effectuer des retouches au cas où le patient souhaite augmenter le volume ou remodeler davantage les fesses. Le résultat esthétique dure environ un an. La futeoplastie à l'acide hyaluronique coûte entre 4 000 et 6 000 euros.



Remodelage des fesses avec des fils de suspension



Il existe une autre solution pour remodeler une face B dont la peau et le tonus musculaire sont faibles. L'intervention est réalisée à l'aide d'un fil élastique - biocompatible et bioabsorbable - en silicone.



Le fil est inséré dans la zone à traiter selon un dessin préalablement étudié par le chirurgien, à l'aide d'aiguilles très fines. Les fils remodèlent les fesses, les tonifient et leur donnent une forme plus ronde de manière naturelle, avec un effet de lifting et de push-up, même sans utiliser d'implants.



Cette procédure est réalisée en ambulatoire sous anesthésie locale et dure environ une heure. Après 48-72 heures, la patiente peut reprendre ses activités habituelles. Les fils stimulent la formation de nouvelles fibres de collagène et d'élastine et atteignent leur effet maximal deux à trois mois après leur insertion.



L'effet de lifting dure un à deux ans. Cette technique a un coût plus faible que les autres et peut commencer à quelques centaines d'euros par séance.



A lire pour en savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/augmentation-des-fesses-geneve/

