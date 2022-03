Liposuccion Genève Suisse, questions et réponses

Qu'est-ce que la liposuccion ?

Suis-je un bon candidat pour la liposuccion ?

Si vous envisagez une liposuccion, vous vous posez sans doute de nombreuses questions sur l'intervention. Nous énumérons ici les questions les plus fréquemment posées par les patients.

La liposuccion est une intervention de chirurgie esthétique destinée à éliminer l'excès de graisse. Sa technologie innovante vous permet de remodeler votre corps, d'améliorer votre silhouette et de mettre en valeur vos atouts.

Si vous avez des zones de graisse excédentaire tenaces qui n'ont pas réagi à un régime alimentaire sain ou à un exercice physique régulier, vous pouvez être un candidat approprié pour l'intervention chirurgicale. Vos souhaits en matière de remodelage seront évalués par le Dr Somma lors de votre première visite afin de s'assurer que l'opération répondra à vos attentes.

Quel est le temps de récupération ?

En général, vous pouvez rentrer chez vous le jour même de l'opération. Deux à sept jours de récupération sont ensuite nécessaires après la procédure de liposuccion Vaser. Cela aidera à réduire le gonflement et les ecchymoses, ainsi qu'à favoriser la cicatrisation des petits trous d'incision.

Vous devrez porter des vêtements de compression pendant 5 à 6 semaines après l'opération pour faciliter le processus de guérison et la rétraction de la peau, ainsi que pour réduire le gonflement.

Y a-t-il des cicatrices après une liposculpture ?

Grâce à la technologie avancée des ultrasons, les incisions requises pour la procédure de liposuccion Vaser sont très petites. Comme pour toute lésion cutanée, il y aura une légère cicatrice qui sera probablement presque invisible avec le temps. Les petites cicatrices, lorsque cela est possible, seront placées stratégiquement sous la ligne du bikini ou dans le nombril, de manière à réduire leur visibilité.

Quand verrai-je les résultats de la chirurgie esthétique ?

Les premiers résultats sont immédiatement visibles, mais ils deviennent plus perceptibles six semaines après l'intervention. Ce délai varie d'un patient à l'autre, en fonction de la façon dont le corps réagit à l'enflure et aux ecchymoses et de l'importance de la graisse à éliminer.

Que se passe-t-il si je prends du poids après une liposuccion ?

L'élimination de la graisse et le résultat obtenu sont compromis si vous prenez du poids après l'intervention. C'est pourquoi votre médecin vous conseillera de suivre un régime alimentaire sain et de faire régulièrement de l'exercice après toute intervention de remodelage du corps, qu'il s'agisse de Vaser Lipo, d'une liposuccion traditionnelle ou d'une abdominoplastie.

En général, les risques associés à la liposuccion Vaser sont minimes, surtout si on les compare à des procédures de chirurgie esthétique ou plastique plus invasives. L'une des raisons en est que la liposuccion Vaser est réalisée sous sédation profonde, ce qui élimine le besoin d'une anesthésie générale.

Les complications potentielles de la plupart des interventions de chirurgie esthétique sont similaires et comprennent l'infection, les réactions allergiques, les hématomes, la modification de la sensibilité des zones traitées et la nécessité de procéder à des révisions.

Il est important que vous soyez conscient des risques avant de subir une intervention de chirurgie esthétique ou plastique. Cela vous aidera à décider si la liposuccion est un choix approprié pour vous.

Le coût de la procédure de liposuccion Vaser dépend de plusieurs facteurs, notamment :

Le nombre de zones à traiter
La quantité de graisse à enlever
Les résultats souhaités
si le Brazilian Butt Lift est inclus ou non dans le traitement complet.