Liposuccion de la silhouette à Genève en Suisse

Vous essayez de vous débarrasser de la graisse indésirable ? Si l'association d'un régime et d'exercices n'a pas fonctionné, vous pouvez essayer la liposuccion pour réduire la taille de vos cellules adipeuses errantes et perdre la graisse pour de bon. La vie après une liposuccion se déroule-t-elle sans heurts ? Ou bien aurez-vous du mal à vous adapter à votre nouveau visage ? Si vous vous posez des questions, nous avons les réponses, du moins pour certaines d'entre elles.



Questions fréquemment posées sur la liposuccion haute définition Qui pratique l'intervention ? Dans un institut liposuccion silhouette, il dispose des meilleurs spécialistes du remodelage du corps, qui ont de nombreuses années d'expérience. Non seulement dans la liposuccion, mais aussi dans l'abdominoplastie et dans tous les types de techniques de remodelage du corps. Quelle est la différence entre la liposuccion haute définition et la liposuccion normale ? La liposuccion haute définition, comme son nom l'indique, est une liposuccion précise dont l'objectif est d'éliminer la graisse corporelle mais aussi d'accentuer l'anatomie sous-jacente en créant une apparence athlétique attrayante (qu'il s'agisse de marquer les abdominaux ou la ligne d'éva dans l'abdomen par exemple). La différence réside non seulement dans la technique utilisée mais aussi dans l'appareil utilisé, en l'occurrence Microaire ou Vaser, et dans les canules (qui sont spéciales). Faut-il une anesthésie totale ou locale ? Le type d'anesthésie dépend de nombreux facteurs, notamment du nombre de zones à traiter, de la corpulence du patient, du volume de graisse à éliminer, etc. En général, le traitement d'une ou deux zones peut se faire sous anesthésie locale. Quelle quantité de graisse peut-on retirer ? Il n'y a pas de volume absolu à respecter. L'élimination de 5 litres de graisse n'est pas la même pour un patient qui pèse 85 kg et pour un autre qui pèse 50 kg. Il s'agit d'un chiffre à déterminer lors de votre visite chez votre chirurgien plasticien, qui discutera avec vous du volume de graisse qui peut être retiré en toute sécurité. Combien de zones peuvent être traitées en même temps ? Cela dépend de chaque patient. On a réalisé des liposuccions haute définition de la poitrine, de l'abdomen, du dos, des bras, des cuisses et des transferts de graisse en une seule fois. Mais cela ne signifie pas que tous les patients sont candidats à toutes ces interventions. Cela doit être déterminé après évaluation, mais peut concerner aussi bien une zone comme l'abdomen que l'ensemble du corps. Est-ce douloureux ? La douleur est bien contrôlée. La première semaine, il y a une gêne lors des mouvements, mais avec les médicaments couramment prescrits qui sont généralement nécessaires les 3 ou 4 premiers jours après l'opération, la gêne s'estompe.



Préoccupations préopératoires : Faut-il être mince pour pouvoir le faire ? Non, le fait d'être candidat dépend de nombreux facteurs. Vous pouvez être en léger surpoids et être candidate. Cela doit être déterminé après votre évaluation et sur la base de vos habitudes corporelles, de votre indice de masse corporelle, du type et de la qualité de votre peau, et d'autres facteurs. Si j'ai subi une gastrectomie totale prophylactique, celle-ci peut-elle encore être pratiquée ? Cela doit être déterminé après une évaluation. Cela dépend si la gastrectomie a été effectuée par voie ouverte ou laparoscopique, de la présence de hernies ou de déhiscences, etc. Combien de temps dois-je attendre avant d'être opérée après être devenue mère ? Il est recommandé d'attendre une année complète avant toute intervention Peut-on traiter les jambes avec de la cellulite ? Oui, les cuisses présentant de la cellulite peuvent être traitées. En effet, l'intervention peut contribuer à réduire la cellulite. Quelle est la durée de l'intervention ? La durée de l'intervention dépend du nombre de zones à traiter. Par exemple, la liposculpture haute définition de l'abdomen, du dos, des cuisses et le transfert de graisse sur une zone durent généralement 4 heures. Si vous pesez 85 kg et mesurez 1,64 cm, pouvez-vous subir le traitement ? D'après les chiffres que vous avez fournis, votre indice de masse corporelle est d'environ 32. Idéalement, la liposculpture haute définition devrait être pratiquée sur des patients dont l'IMC est inférieur à 30. Il est recommandé de perdre les kilos superflus avant toute intervention. Je suis mère de famille, j'ai souffert d'une diastase pendant ma grossesse et j'ai accouché par césarienne. Puis-je subir une liposculpture haute définition ? Oui, la HD peut être pratiquée dans votre cas. Mais il faut d'abord réparer le diastasis musculaire, ce qui peut se faire par une abdominoplastie complète ou une mini-abdominoplastie. Si vous avez déjà subi une liposuccion, cela peut-il avoir une incidence sur vous ? En général, non. La technologie utilisée est excellente pour traiter les zones ayant déjà subi une intervention chirurgicale. La seule chose est que le gonflement peut durer un peu plus longtemps que chez les patients qui n'ont jamais été opérés. Je viens d'accoucher et je n'ai pas encore renforcé mon abdomen, puis-je le faire ? Il est recommandé d'attendre que votre corps se remette de l'accouchement avant toute intervention. Cela prend généralement entre 8 et 12 mois. En ce qui concerne la flaccidité, la liposculpture haute définition permet d'obtenir une bonne rétraction de la peau, dont une partie apparaît immédiatement après l'intervention et une autre met quelques mois à se manifester. Cela dit, le chirurgien plasticien doit déterminer si vous êtes un candidat à la liposuccion. Si vous êtes en surpoids et que vous avez de la graisse abdominale, la liposuccion est-elle possible ? Il est difficile de le dire, un bilan personnalisé est nécessaire, mais en général il faut perdre du poids jusqu'à ce que l'indice de masse corporelle soit inférieur à 30. Quelle quantité de graisse excédentaire peut-on avoir au moment de l'opération pour obtenir de meilleurs résultats ? Il n'y a pas de chiffre absolu. Chaque patient doit bénéficier d'une analyse et d'un plan personnalisés.



Questions postopératoires : Y aura-t-il des cicatrices ? Les cicatrices mesurent moins de 1 cm chacune, situées dans des zones cachées ou couvertes par des sous-vêtements. En général, après quelques mois, elles ne sont plus visibles. Quelle est la durée de la convalescence ? La convalescence après une liposuccion haute définition dépend de chaque personne. En général, les patients reprennent le travail entre 1 semaine et 10 jours. Habituellement, après 1 mois, les patients peuvent voir près de 80 % du résultat et peuvent faire de l'exercice, et 20 % se développent lentement au cours des semaines suivantes, mais cela dépendra de la façon dont le patient suit la période postopératoire indiquée par le chirurgien. Quelle est la durée de l'arrêt de travail ? Cela dépend du nombre de zones traitées, de la condition physique du patient et de son travail. En général, la plupart des patients reprennent le travail au bout d'une semaine ou de 10 jours, selon le nombre de zones traitées.



Xavier Tenorio

