Liposuccion des bras, le Docteur Smarrito de Lausanne répond à nos questions

Vous êtes sportif et en bonne santé, mais vous souffrez d'un excès de peau ?

En effet, votre peau n'est plus aussi élastique qu'avant - peut-être avez-vous besoin d'un lifting des bras !

Appelé également brachioplastie, le lifting des bras permet d'atténuer cet état irritant et peu agréable à l'œil.

Dans cet article, nous découvrons ce type de chirurgie plastique des bras.



LIFTING DES BRAS, ADIEU L'EXCÈS DE PEAU Le lifting des bras : comment ça marche ? Si vous optez pour un lifting des bras, sachez qu'il sera réalisé sous anesthésie générale. Le chirurgien enlèvera une partie de la graisse et un segment de peau en forme d'ellipse à l'arrière du bras. Si l'excès de peau à retirer est important, une partie de la peau sera également dissimulée dans la partie supérieure du bras, dans la zone axillaire. L'intervention dure 2 à 3 heures et, après l'opération, vous devrez porter des vêtements compressifs pour limiter l'enflure. Vous pourrez reprendre une activité physique légère après quelques jours, mais pour une véritable activité physique, il faudra attendre 3 à 4 semaines.

La liposuccion peut-elle résoudre ce problème ? Si vous avez un excès de peau, mais que la graisse sous-jacente maintient la peau tendue, vous pouvez combiner un lifting des bras avec une liposuccion , sinon la liposuccion est difficile. Les patients la demandent souvent parce qu'elle ne laisse pas de cicatrices, alors qu'avec un lifting, il y aura toujours une cicatrice, même si le médecin s'efforce de la dissimuler autant que possible. Mais la liposuccion ne suffit pas à elle seule à éliminer le problème de l'excès de peau.

Les considérations à prendre en compte Face à toute intervention chirurgicale, nous recommandons toujours d'être réaliste et de comprendre où elle mène et où elle peut mener. De plus, comme toute intervention chirurgicale, il peut y avoir des risques ; parlez-en avec votre chirurgien plasticien avant de prendre une décision. N'oubliez pas de mentionner au médecin les maladies particulières dont vous souffrez afin qu'il puisse évaluer si vous pouvez subir une intervention sous anesthésie générale.

Vous constatez une présence de graisse visible, inesthétique et souvent douloureuse au niveau des bras, de l'épaule jusqu'au coude ?

Il semble que, quels que soient vos efforts en matière de régime et de gymnastique, ce pannicule adipeux ne parvienne pas à disparaître ?

Cette graisse a-t-elle commencé à être très visible pendant ou juste après la puberté ? Vous n'êtes ni obèse ni en surpoids, mais vous souffrez très probablement d'une pathologie localisée particulière appelée lipœdème brachial.

Pourquoi la graisse s'accumule-t-elle dans le corps ? La graisse (également appelée, dans le jargon médical, adipeuse, ou tissu adipeux) est un tissu typique des mammifères (dont l'homme) qui est composé en grande partie de triglycérides. Ces triglycérides constituent essentiellement une réserve d'énergie, que l'organisme stocke au moyen de cellules particulières, appelées adipocytes. Les adipocytes, produits en grande quantité jusqu'à l'âge de la puberté, ont tendance à se regrouper juste à côté du tissu conjonctif, au-dessus du fascia musculaire.

Le pannicule adipeux qui se forme, composé d'une grande quantité de ces cellules, représente un véritable "bouclier" pour notre corps, qui a une triple fonction : C'est une réserve naturelle d'énergie, puisque les triglycérides, grâce au mécanisme de la cétose, peuvent être transformés (en cas de besoin) en sucres plus simples ; Il a une fonction thermorégulatrice, en isolant efficacement notre corps, en évitant la perte de chaleur en période froide ou l'absorption excessive de chaleur en période chaude ; Elle protège la tunique musculaire et les zones les plus délicates de notre corps, en évitant (ou en amortissant) les chocs mécaniques. Pour ces raisons, notre corps a une tendance naturelle à accumuler de la graisse, en utilisant une partie de notre alimentation pour faire en sorte que les adipocytes forment toujours, à des degrés divers, un pannicule à peu près uniforme juste sous la couche cutanée. Cette accumulation varie considérablement en fonction d'un grand nombre de facteurs : le mode de vie, l'alimentation et la prédisposition génétique sont les trois principaux facteurs qui influencent massivement la quantité et la manière dont chacun d'entre nous accumule de la graisse dans le corps. Sans la protection naturelle de la graisse, notre corps n'aurait aucun moyen de stocker des réserves d'énergie, ni de se défendre efficacement contre les pertes de chaleur.

