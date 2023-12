Liposuccion des cuisses, le Docteur Smarrito de Lausanne nous répond

Les cuisses sont une zone où il est difficile de perdre du poids, quels que soient les régimes et l'exercice physique, c'est donc une intervention que vous souhaitez pratiquer en été, lorsque vos cuisses sont souvent exposées ! Après avoir lu cet article aujourd'hui, nous éspérons que cela va vous aider à vous décider comme il se doit si vous penser subir une liposuccion pour améliorer une partie de votre corps!



En effet, cet article va citer en forme de liste ou autre les points saillants les plus essentiels et les plus demandés par les anciens patients avant de décider de recourir à une liposuccion. Cette liste vous en dire plus sur les risques et les avantages de la liposuccion des cuisses, et sur le choix d'un hôpital pour une opération réussie !

1) Qu'est-ce que la liposuccion ?

Comment fonctionne la liposuccion ?

Tout d'abord, la liposuccion est une intervention chirurgicale qui consiste à éliminer physiquement le tissu adipeux indésirable du corps. Un tube fin, appelé canule, dont l'extrémité est émoussée, est utilisé pour aspirer la graisse sous-cutanée indésirable afin de créer une belle silhouette.

2) Quels sont les avantages de la liposuccion ?

Contrôle efficace des portions

L'avantage de la liposuccion des cuisses est qu'elle permet non seulement d'éliminer les dépôts de graisse tenaces, mais aussi d'amincir des zones difficiles à perdre en se privant de nourriture !

3) Quels sont les inconvénients de la liposuccion ?

Elle peut entraîner un relâchement de la peau

Si la quantité de graisse aspirée est trop importante par rapport à la quantité de peau relâchée, ou si l'intervention est réalisée dans la zone d'adhérence (zone où le fascia musculaire et la peau sont reliés par un tissu fibreux relativement serré), un relâchement de la peau peut se produire.

De même, si la graisse est retirée trop près de la peau, la zone peut paraître grumeleuse.

En fonction du chirurgien et de la technique d'aspiration, la charge et l'effet sur le corps varient. Il est donc important de choisir la bonne clinique pour une liposuccion réussie !

4. recommandé pour vous !

Cette section est dédiée à ceux qui sont lassés de faire des régimes inefficaces ainsi qu’à ceux qui s'inquiètent d'une obésité partielle. Le but ultime étant de réduire les cuisses étirées avec liposuccion cuisse.

Même si vous perdez du poids en suivant un régime et en faisant de l'exercice, il n'y a pas de changement significatif dans la partie inférieure du corps par rapport à la partie supérieure.



Type d'obésité dans le bas du corps,

La liposuccion des cuisses est de plus en plus utilisée pour aider à réduire l'étirement des cuisses. En effet, les personnes obèses ont de plus en plus recours à la liposuccion des cuisses. Les cuisses sont l'une des zones où la graisse se dépose en premier et se perd en dernier. De nombreux patients sont préoccupés par la graisse des cuisses. La liposuccion peut être utilisée pour éliminer les cellules graisseuses en excès dans cette zone en éliminant les cellules graisseuses excédentaires.

La liposuccion des cuisses est une bonne option si vous souffrez d'obésité dans la partie inférieure du corps, et si :

• Vous êtes stressé(e) par vos cuisses gonflées,

• Vous avez beaucoup de graisse au niveau des cuisses qui vous irrite fréquemment,

• Vous ne pouvez pas porter de shorts en raison d'un excès de graisse au niveau des cuisses,

• Vous souhaitez améliorer la forme de vos jambes à court terme.

POINT 01 ▶ Une liposuccion profonde pour des lignes régulières

Une liposuccion excessive peut provoquer des lignes bosselées, il est donc important d'enlever la bonne quantité de façon régulière. Un Dr liposuccion cible uniquement la graisse profonde pour créer une ligne lisse.



POINT 02 ▶ Un pourcentage élevé de graisse pure

Après une liposuccion, ce n'est pas le volume total qui compte, mais le taux d'extraction de la graisse pure.

Grâce à la maîtrise inébranlable de l'appareil d'extraction de la liposuccion, l'aspiration sélective de la graisse pure avec un minimum de lésions tissulaires et moins de douleur



POINT 03 ▶ lésions cutanées et réduction des cicatrices

Les principales causes de cicatrisation sont la décoloration causée par le frottement et la production de chaleur au niveau de l'incision. L'aspiration hypoallergénique, le système de refroidissement en temps réel et le savoir-faire en matière de double suture agissent de concert pour réduire les lésions du site d'incision et la pigmentation.

En savoir plus sur la liposuccion en lisant https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/liposuccion/