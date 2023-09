Liposuccion des hanches, le Dr Tenorio de Genève répond à nos questions

Les kilos superflus au niveau des hanches et des fesses sont un problème pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes. Les hanches et les fesses sont une zone intéressante car notre perception de la beauté dépend en grande partie de notre propre héritage culturel. La question de savoir ce qui est trop est une question de goût personnel.



Liposuccion des hanches

La liposuccion des hanches et des fesses permet d'éliminer définitivement les dépôts graisseux dans les zones à problèmes et de redessiner les contours et les courbes de votre silhouette. Une méthode préférée de liposuccion pour cette zone est la SmartLipo. SmartLipo est une procédure qui permet d'éliminer de manière ciblée la graisse indésirable tout en obtenant les contours les plus doux possibles. Cette procédure simple et sûre permet également de retrouver une silhouette plus jeune et de porter des vêtements plus adaptés.



Les kilos superflus dans le tronc vous pèsent ?

Le SmartLipo des hanches et des fesses est beaucoup plus sûr que la liposuccion traditionnelle. Avec la technique SmartLipo, seul un anesthésique local est utilisé pour insensibiliser la zone et le patient reste cohérent tout au long de l'intervention. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une anesthésie générale dangereuse ou à des perfusions. De minuscules incisions sont pratiquées pour que la canule laser de 3,5 mm puisse littéralement faire fondre la graisse. La procédure SmartLipo favorise également le resserrement de la peau dans la zone concernée. Cette technique est beaucoup plus douce que les techniques de liposuccion traditionnelles et, par conséquent, les temps d'arrêt sont minimes.

Toutes les procédures sont effectuées sur place, dans un cabinet lipo ultramoderne. Voici quelques autres avantages de la technique SmartLipo :

• La liposuccion réalisée avec la technique SmartLipo est une procédure sûre et permanente qui élimine la graisse indésirable et vous laisse avec une silhouette nouvellement sculptée qui vous permettra de porter vos anciens jeans préférés.

• La procédure SmartLipo ne dure qu'une heure ou deux, en fonction de la quantité de graisse à éliminer. Cette technique est conçue pour éliminer la graisse en toute sécurité et raffermir la zone simultanément.

• La procédure est très peu douloureuse et les minuscules incisions laissent des cicatrices pratiquement invisibles au fil du temps.

• La liposuccion avec SmartLipo étant réalisée sous sédation légère, la plupart des patients reprennent leurs activités normales et leur travail dans les 24 à 48 heures.



FAQ sur la liposuccion des hanches

Quels sont les avantages de la liposuccion des hanches et des fesses SmartLipo ?

La liposuccion des hanches et des fesses avec la procédure SmartLipo présente de nombreux avantages, tels que des vêtements mieux ajustés, une plus grande confiance en soi, une peau plus ferme et une apparence plus jeune. La procédure SmartLipo tumescente réduit les dépôts graisseux et rétablit la proportionnalité du corps. Préparez-vous à découvrir votre nouveau corps.



À quoi dois-je m'attendre pendant l'intervention ?

Le SmartLipo des hanches et/ou des fesses est réalisé sur place, dans un cabinet sûr et ultramoderne, et il n'y a donc pas de frais supplémentaires. Les patients sont légèrement sédatés avec une anesthésie locale, de sorte qu'ils restent éveillés et cohérents pendant toute la durée de l'intervention. Le processus est relativement simple. Les patients sont anesthésiés, puis de minuscules incisions sont pratiquées pour la mise en place de la canule qui déloge littéralement la graisse. La canule ne mesure que 3,5 mm et ne laisse donc pas de cicatrices disgracieuses. L'intervention ne dure que deux heures environ et les patients peuvent sortir du cabinet avec un corps nouvellement sculpté. Toutefois, les patients ne sont pas autorisés à conduire. Chaque patient devra être pris en charge après l'opération et raccompagné chez lui.

Qu'est-ce qui fait de moi un bon candidat pour la liposculpture des hanches et des fesses ?

Il est recommandé aux patients d'être en bonne santé lorsqu'ils subissent une intervention afin de réduire les risques et les complications potentielles. Cette intervention n'est pas un moyen de perdre du poids. Il s'agit plutôt d'une intervention destinée à éliminer des quantités modérées de graisse et à redessiner les contours du corps pour lui donner de meilleures proportions.

La liposuccion des hanches et des fesses peut-elle être combinée à d'autres interventions ?

Tout à fait. Beaucoup de patients choisissent de combiner la liposuccion tumescente des hanches ou des fesses avec d'autres interventions, notamment au niveau des cuisses.



L'intervention laissera-t-elle des cicatrices ou un excès de peau relâchée ?

De minuscules incisions sont pratiquées sur les fesses ou les hanches et ne sont pas visibles longtemps après la SmartLipo. Les incisions cicatrisent très rapidement après l'intervention et, après quelques mois, elles sont invisibles ou apparaissent comme de petites taches de rousseur à peine visibles.

Le relâchement de la peau n'est pas un problème avec SmartLipo.

La lumière laser favorise le resserrement de la peau au fur et à mesure que la graisse est éliminée en provoquant une contraction de la peau. La plupart des personnes constatent une amélioration de la tonicité et de la fermeté de la peau après ce type de liposuccion. Pour les peaux plus lâches, la procédure s'accompagne d'un resserrement de la peau au laser.



Y a-t-il des effets secondaires ?

Comme SmartLipo utilise une anesthésie locale tumescente au lieu d'une anesthésie générale, la procédure est très sûre. En outre, SmartLipo étant un type de liposuccion beaucoup plus doux que la technique traditionnelle, l'inconfort est relativement faible après l'intervention. En fait, la grande majorité des patients estiment qu'ils peuvent retourner au travail dès le lendemain. Il n'y a pas de points de suture et les minuscules incisions se referment en deux ou trois jours. Chaque patient doit porter un vêtement de compression sous ses vêtements pendant environ une semaine. Ces vêtements ne sont pas visibles pour les autres et peuvent être portés en public sans gêne.



Les cellules graisseuses ne ressemblent à aucun autre type de cellule de votre corps. Tous les autres types de cellules de votre corps peuvent être régénérés. Par ailleurs, le corps cesse de produire des cellules graisseuses à l'âge de 25 ans. Par conséquent, après la procédure d'élimination des graisses, il n'y aura plus jamais autant de cellules graisseuses dans la zone ciblée.



Ce qu'il faut savoir sur les résultats de la lipo

Bien que votre corps ne produise jamais de nouvelles cellules graisseuses après cette intervention, la lipo n'élimine pas toutes les cellules graisseuses de la zone ciblée. Au contraire, elle élimine entre 20 et 80 % des cellules graisseuses localisées, en fonction de la taille de la zone ciblée et de la quantité de graisse sous-cutanée qui s'y trouve. La graisse sous-cutanée restante dans la zone peut encore s'étendre et retenir l'énergie si une trop grande quantité d'énergie est consommée après l'opération.



Comment puis-je faire durer mes résultats ?

Pour que vos résultats durent le plus longtemps possible, vous devez vous engager à adopter un mode de vie sain. Par exemple, vous devez vous engager à manger des repas nutritifs, en portions raisonnables, la plupart du temps. Si vous consommez plus de calories que votre corps n'en a besoin, vous stockerez l'excès de graisse quelque part. Étant donné que vos gènes déterminent principalement l'endroit où vous stockez la graisse, il y a de fortes chances que vous stockiez l'excès de graisse dans vos zones à problèmes si vous prenez du poids à l'avenir.

Cependant, vous pouvez aider vos résultats à durer toute votre vie en maintenant votre poids. En fin de compte, vous ne devez pas consommer plus de calories que ce dont votre corps a besoin pour maintenir son poids. Cela signifie que vous devez équilibrer ce que vous mangez et ce que vous faites. Voici quelques-uns des meilleurs exercices à envisager si vous souhaitez maintenir votre poids.



Courir

La course à pied est un excellent moyen de vous aider à conserver vos contours idéaux après une lipo. C'est un moyen assez accessible de faire de l'exercice cardiovasculaire, car il peut être pratiqué presque n'importe où. De plus, il n'est pas nécessaire d'investir dans un équipement d'entraînement coûteux. Idéalement, vous devriez faire au moins 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité intense par semaine si vous essayez de maintenir votre poids.



Combien de temps durent les résultats d'une liposuccion ?

En revanche, si vous essayez de perdre du poids, vous devriez doubler votre niveau d'activité jusqu'à ce que vous ayez atteint votre poids idéal. Notez que les bénéfices d'une activité physique régulière sont cumulatifs. Si vous ne disposez pas de 30 minutes d'affilée pour faire de l'exercice cinq fois par semaine, vous pouvez faire deux séances de 15 minutes.

Lever des poids

Lever des poids est un autre excellent moyen de maintenir votre poids idéal. Plus précisément, vous devriez soulever des poids dans le but de développer votre masse musculaire. Plus vous développez de muscles, plus vous pouvez brûler de calories, même au repos. Pour obtenir les meilleurs résultats, concentrez-vous sur les grands groupes de muscles de traction et de poussée.



Rameur

L'aviron en salle est un autre excellent moyen de maintenir votre poids idéal. Il est facile de trouver des ergomètres (machines à ramer d'intérieur) abordables et de bonne qualité, et ils ne sont pas difficiles à utiliser. L'aviron d'intérieur est un excellent moyen de maintenir votre poids idéal car il sollicite presque tous les muscles de votre corps. Il peut être utilisé pour augmenter la force musculaire et développer la masse musculaire. Cependant, il s'agit toujours d'un excellent moyen de faire battre votre cœur sans trop solliciter vos articulations.

Le vélo

Le vélo est un autre excellent moyen de faire de l'exercice cardiovasculaire pour vous aider à conserver les contours souhaités. Si vous faites du vélo à un rythme modéré, vous devrez en faire pendant 30 à 60 minutes par jour, cinq jours par semaine. Là encore, la durée de l'exercice hebdomadaire dépend de l'objectif de perte ou de maintien du poids. De même, vous pouvez faire du vélo à un rythme intense pendant 15 à 30 minutes par jour, cinq jours par semaine.

La natation

La natation, comme l'aviron et le vélo, est un exercice à faible impact. En d'autres termes, c'est un exercice cardiovasculaire idéal si vous avez des problèmes d'articulations. En outre, la natation est un excellent exercice car elle sollicite presque tous les muscles de votre corps et brûle rapidement beaucoup de calories. Si vous avez mangé une part de pizza de trop au dîner, il ne vous faudra pas trop de temps pour brûler l'énergie supplémentaire que vous avez consommée et maintenir votre poids.



En combien de temps les résultats apparaîtront-ils ?

Les résultats de la liposuccion seront visibles un à trois mois après l'intervention. Pour que les résultats apparaissent le plus rapidement possible, vous devez suivre toutes les directives post-opératoires et vous concentrer pleinement sur votre rétablissement.

À quoi dois-je m'attendre pendant le processus de rétablissement ?

Vous pouvez vous attendre à ressentir une fatigue exceptionnelle pendant au moins 24 heures après l'intervention. Il s'agit d'une réaction naturelle à l'anesthésie générale qui s'estompera plus rapidement si vous n'essayez pas de vous surpasser. Certaines personnes se sentent exceptionnellement fatiguées pendant quelques jours après l'intervention.

Comment puis-je accélérer la fin de ma période de convalescence ?