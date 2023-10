Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Liposuccion en Suisse le Dr Tenorio répond à vos questions

QU'EST-CE QUE LA LIPOSUCCION ?



La liposuccion est une intervention de chirurgie esthétique qui vise à améliorer le profil corporel et à remodeler la silhouette en éliminant les bourrelets de graisse dans certaines zones telles que les bras, l'abdomen, les hanches et les membres inférieurs, qui résistent à un régime alimentaire sain et à l'activité physique.



Même Yllouz, probablement, n'aurait jamais imaginé le battage médiatique et le consensus que son heureuse intuition d'aspirer la graisse à l'aide d'une canule aurait suscité au début du nouveau millénaire. Cet engouement excessif a cependant conduit à la banalisation de cet acte chirurgical qui, aujourd'hui encore, est pratiqué par certains dans des blocs opératoires vétustes construits à l'intérieur des cabinets médicaux, sans les conditions de stérilité et de sécurité d'un véritable bloc opératoire.



Dans l'imaginaire collectif, la liposuccion est placée aux confins de la chirurgie, comme s'il s'agissait d'un acte médical au même titre que la cavitation ou la radiofréquence, oubliant qu'il s'agit au contraire d'une opération chirurgicale à part entière.



Pourquoi la liposuccion est-elle l'une des opérations les plus populaires en chirurgie esthétique ?



Au cours des deux dernières décennies, la liposuccion est devenue l'une des opérations les plus populaires dans le domaine de la chirurgie esthétique. En raison du Covid et de l'enfermement qui s'en est suivi, qui ont encouragé la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, une moindre attention aux soins personnels et la prise de poids, la demande de traitements esthétiques et d'interventions de chirurgie esthétique du corps, dont la liposuccion, a augmenté de manière significative.



Lorsqu'une intervention esthétique devient très populaire, comme dans le cas de la liposuccion, il est facile de ne considérer que les aspects positifs et les bénéfices prouvés, c'est-à-dire l'élimination des dépôts de graisse et l'amélioration de la silhouette, contre une technique chirurgicale relativement simple et des suites opératoires sans effort psycho-physique important et une récupération rapide.



En effet, loin d'être une alternative aux régimes ou un raccourci pour faciliter l'amaigrissement, la liposuccion est efficace en présence d'un excès de tissu graisseux difficile à éliminer par le seul régime et l'activité physique. Méfiez-vous de ceux qui vous disent le contraire : si vous décidez de subir une liposuccion, sachez qu'il s'agit d'une intervention chirurgicale à part entière, qui doit être soigneusement planifiée, réalisée dans le respect des normes de sécurité et accompagnée d'une information adéquate pour que le patient l'aborde en toute connaissance de cause, effectuée dans des salles d'opération parfaitement équipées et uniquement par des chirurgiens plasticiens expérimentés.



Comment se déroule une liposuccion ?



La technique chirurgicale de la liposuccion consiste à pratiquer de petites incisions à des endroits où la cicatrice résiduelle peut être facilement dissimulée, par lesquelles est introduite une fine canule qui, reliée à un système d'aspiration (moteur d'aspiration ou seringue), extrait la graisse dans les zones où elle s'accumule habituellement



cou, bras, abdomen, intérieur du genou, intérieur et extérieur de la cuisse chez la femme ;

l'abdomen, les "poignées d'amour" et la poitrine chez les hommes.





Les meilleurs résultats de la liposuccion sont obtenus lorsque le poids corporel est aussi proche que possible du poids idéal, en tenant compte de l'élasticité de la peau du patient et de son mode de vie sain au fil du temps.



Le résultat de la liposuccion repose en fait sur deux principes : l'un, facilement compréhensible, est l'élimination de la graisse ; l'autre, moins connu, est la "rétraction cicatricielle", qui fait que la peau adhère fortement aux tissus profonds. Si l'utilité de l'aspiration de la graisse est facile à comprendre, l'importance de la rétraction des tissus, qui atteint son apogée vers la sixième semaine postopératoire, est peu connue. Pour comprendre cette dernière, il faut considérer que la petite cicatrice sur la peau n'est que la partie émergée de l'iceberg et que toute la zone affectée par l'intervention chirurgicale subit un processus de cicatrisation : la déduction logique est que plus la peau est élastique, meilleur est le résultat que l'on peut obtenir.



Chez les jeunes patients, grâce à une plus grande élasticité de la peau, le résultat esthétique est optimal, à moins qu'ils n'aient connu une condition d'obésité avec la présence de vergetures nombreuses et étendues dans les zones à traiter. La grossesse, ainsi que l'effet dit "yo-yo", peuvent entraîner une perte d'élasticité de la peau, ce qui affecte négativement le résultat esthétique.



Où peut-on pratiquer la liposuccion ?



En théorie, la liposuccion peut être pratiquée dans toutes les zones où il y a une accumulation anormale de graisse. En réalité, la procédure a des indications spécifiques avec quelques éléments conditionnants, tout d'abord le degré d'élasticité de la peau : la partie externe des cuisses, les hanches et la partie antérieure/latérale du thorax sont des sites privilégiés pour une bonne rétraction de la peau, tandis que l'abdomen, la partie interne des cuisses et les bras sont des zones couramment traitées mais avec une rétraction de la peau moins efficace.



Dr Xavier Tenorio

