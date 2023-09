Liposuccion homme ou femme à Genève, choisir un chirurgien

Selon les dernières données publiées, plusieurs dizaines de milliers d’interventions esthétiques ont été pratiquées sur des patients masculins en 2021. Alors que la société accepte de plus en plus l'idée de la chirurgie plastique, ce chiffre prouve que les hommes, tout comme les femmes, sont prêts à dépenser une somme d'argent importante pour améliorer leur apparence physique.

La différence entre la liposuccion chez les hommes et les femmes

Par ailleurs, la perte de poids est un combat que les gens, quel que soit leur sexe, veulent mener à bien. En fait, la liposuccion est la quatrième intervention esthétique la plus populaire chez les hommes, représentant 13 % de l'ensemble des chirurgies esthétiques pratiquées.



Une procédure de remodelage du corps, des effets différents

Voyons comment cette intervention recherchée, qui vise à résoudre un problème très courant, a des effets différents selon qu'elle est pratiquée sur des hommes ou sur des femmes.

• Les hommes et les femmes ont-ils le même objectif ?

• Les zones ciblées sont-elles différentes ?

• Et quelle est la durée de la période de convalescence la plus longue ?

Des zones problématiques différentes

Les hommes et les femmes stockent la graisse dans différentes parties du corps, et la liposuccion peut être pratiquée dans presque toutes les zones du corps. Les femmes souhaitent éliminer les poches de graisse au niveau des cuisses, des hanches et des poignées d'amour. Les hommes, quant à eux, ont un excès de graisse au niveau de la ceinture abdominale.

Les autres zones où les hommes ont tendance à subir une liposuccion sont le visage et le dos. Les hommes peuvent également stocker leurs graisses dans leurs seins, ce qui les rend conscients de leur apparence féminine. Les graisses peuvent également dissimuler la mâchoire et le menton, qui peuvent être améliorés par la liposuccion. Cela leur donne une apparence sculptée et masculine grâce à l'élimination des graisses excédentaires.

Des objectifs corporels différents

Les hommes et les femmes n'aiment pas que leur corps ait la même apparence. Lorsqu'elles envisagent une liposuccion, les femmes ont tendance à vouloir devenir minces, ce qui met en valeur les courbes de la silhouette féminine. Ce n'est pas le cas des hommes, qui recherchent avant tout la tonicité. La liposuccion masculine consiste à ne retirer que de petites couches de graisse sur les muscles afin de mettre en valeur les formes masculines.

Comme la liposuccion masculine n'enlève qu'une petite quantité de graisse, elle est plus efficace chez les hommes qui ont déjà atteint leur poids corporel cible (ou qui s'en approchent). La liposuccion devient alors la cerise sur le gâteau pour atteindre leurs objectifs corporels, en éliminant les bourrelets et en révélant le corps sculpté qu'ils désirent depuis longtemps. Les hommes qui envisagent une liposuccion doivent consulter un chirurgien expérimenté et certifié en raison de la nature plus dense et plus fibreuse de leur graisse.

Processus de cicatrisation différent

Le processus de guérison dépend en fait du type de travail effectué par les patients. La guérison d'une liposuccion chez l'homme et chez la femme ne diffère que légèrement, car les hommes ont tendance à avoir des emplois plus actifs. Il est donc recommandé aux hommes de se ménager et de se reposer pendant une période pouvant aller jusqu'à quatre semaines.

Cette période de récupération est beaucoup plus longue que celle des femmes. Cependant, les femmes peuvent trouver des conseils de récupération similaires si elles ont également un travail physiquement exigeant.

Pour les hommes comme pour les femmes, la convalescence après une liposuccion dépend généralement de l'individu. On vous conseille de discuter de la période de convalescence avec votre chirurgien afin d'avoir une idée plus précise du temps de repos dont vous aurez besoin. Il vous donnera également des instructions spécifiques pour vous permettre de récupérer plus efficacement.

Obtenez les abdominaux définis et les bras bien tonifiés que vous souhaitez

On est convaincu que tout le monde, quel que soit le sexe, mérite d'avoir confiance en soi. Dans un cabinet de chirurgie esthétique pour liposuccion, ils sont ouverts à tous ceux qui cherchent de l'aide pour atteindre la silhouette qu'ils souhaitent.