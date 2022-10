Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Commerces et services Location de voiture Lausanne

Vous habitez Lausanne et cherchez une location de voiture ? Notre article avec sites internet conseillés à la fin vous aidera à choisir votre location auto !







Si vous choisissez vous-même votre location de voiture sans dépendre d'une agence ou d'un conseiller en voyages, utilisez un comparateur de location de voiture tel qu'Easyterra pour comparer toutes les options sur le web. Cela vous aidera à démêler les nombreuses variables à prendre en compte lors du choix d'une voiture et à trouver l'offre la moins chère.

2. Choisissez la bonne voiture pour vous et vos vacances



J'ai souvent vu des gens faire le mauvais choix de voiture, généralement pour économiser de l'argent, mais en voyage, il est important de choisir la bonne voiture. Considérez l'espace. Combien de personnes voyageront dans la voiture ? Serez-vous 2 ou 4 ? Si vous voyagez à quatre, vous devez tenir compte non seulement de votre confort pendant le voyage mais aussi de l'espace pour vos bagages, en vous assurant que tout rentre confortablement dans le coffre.

Gardez toujours à l'esprit que vous ne pouvez généralement pas choisir un modèle de voiture spécifique, mais seulement une catégorie qui regroupe plusieurs modèles aux caractéristiques similaires. Chaque catégorie indique toujours le nombre de passagers et le nombre de bagages pouvant être transportés.

Considérez également avec attention le type de voyage que vous allez effectuer. Le choix de la voiture peut être complètement différent si vous visitez de nombreuses villes et avez donc besoin d'une voiture plus petite, si vous parcourez de longues distances sur des routes larges comme lors d'un voyage aux États-Unis, ou si vous voyagez dans une région où les routes ne sont pas pavées.

3. Assurance et franchise



La location d'une voiture comprend généralement déjà une assurance responsabilité civile et une assurance tous risques, mais vous devez faire attention à la franchise. La franchise est le montant que le conducteur doit payer si la voiture est endommagée ou volée. Lorsque vous réservez votre voiture de location, tenez toujours compte du montant de la franchise. Il peut généralement être réduit, voire ramené à zéro, en payant une surtaxe. La franchise peut être supprimée directement par la société de location de voitures ou par une police d'assurance supplémentaire. Si la franchise est couverte par l'assurance, vous devrez peut-être la payer à l'avance en cas de sinistre, et elle vous sera remboursée ultérieurement.

4. Carte de crédit



Pour louer une voiture, vous avez toujours besoin d'une carte de crédit au nom du conducteur. Les cartes électroniques, les cartes de guichet ou les cartes rechargeables ne sont pas acceptées, mais vous devez avoir une carte de crédit internationale, celles avec les numéros en relief, pour plus de clarté.

Le montant de la location peut également être payé avec une carte électronique ou avec une carte au nom d'une personne autre que le conducteur, mais une carte de crédit internationale au nom du conducteur est toujours requise lors de la récupération de la voiture pour le dépôt de garantie.

C'est pourquoi il est également important de se renseigner sur le plafond de votre carte de crédit ; si le montant requis pour la caution n'est pas disponible sur la carte, la voiture de location ne vous sera pas remise. N'oubliez pas que le montant de la caution ne sera pas disponible sur votre carte pendant vos vacances pour effectuer d'autres dépenses.

5. Choisissez la meilleure formule



D'autres aspects à considérer attentivement lors de la location d'une voiture sont le kilométrage, les conditions de carburant et l'heure de livraison et de retour de la voiture.

Le kilométrage peut être limité ou illimité. Je préfère toujours opter pour le kilométrage illimité. La beauté d'un road trip, c'est justement la liberté des détours soudains qui peuvent faire varier les distances de l'itinéraire que nous avions prévu. Il est toujours préférable de ne pas avoir de surprises de coûts supplémentaires. Si, en revanche, vous êtes certain de ne pas dépasser les kilomètres parcourus, vous pouvez évaluer la location à kilométrage limité pour faire des économies.

Je vous recommande également de toujours choisir la formule "plein à plein" pour le carburant. Dans ce cas, vous devrez faire le plein avant de rendre la voiture. Ce n'est pas le cas avec la formule "du plein au vide", mais n'oubliez pas que le coût du carburant que vous payez à la location de voiture sera un peu plus élevé qu'à la station-service.

Faites également très attention à l'heure à laquelle vous rendez la voiture. Il suffit parfois de la rendre une heure plus tôt, même au prix de passer un peu plus de temps à l'aéroport pour économiser une journée de location de voiture.

6. Permis et conducteur supplémentaire



Si vous allez prendre le volant, assurez-vous que le conducteur supplémentaire est inclus, il est souvent considéré comme un supplément et vous devez payer une surcharge. Sinon, vous ne serez pas couvert par l'assurance.

Vérifiez toujours la date d'expiration de votre permis de conduire avant le départ et vérifiez si vous avez besoin d'un permis de conduire international. De même, pour les très jeunes ou les personnes qui viennent d'obtenir leur permis, renseignez-vous sur l'âge minimum du conducteur sur votre lieu de vacances.





7. Dépôt



Si votre rêve est un long voyage itinérant, considérez le coût de l'aller simple ou de l'aller-retour. En général, le fait de déposer la voiture dans une autre ville ou même dans un autre État entraîne un coût plus élevé qui varie fortement en fonction du lieu et de la société de location de voitures. Je vous recommande d'examiner attentivement le prix de ce service lorsque vous commencez à planifier un itinéraire afin de choisir le lieu de dépôt le plus pratique.

8. Accessoires



Lors de la réservation, n'oubliez pas de demander tous les extras dont vous avez besoin pour vous assurer qu'ils sont disponibles. Les extras peuvent aller d'un siège pour enfant à un système de navigation ou au wi-fi pour les voyages hors de l'UE.

9. Contrôlez la voiture avant de partir



Avant de partir, vérifiez soigneusement la voiture auprès de la société de location pour éviter les mauvaises surprises à votre retour. Si vous constatez des dommages mineurs, comme une éraflure sur la carrosserie, il peut être judicieux de prendre des photos.

De plus, chaque voiture a des commandes différentes. Avant de démarrer la voiture, vérifiez qu'elle fonctionne : boîte de vitesses, feux, indicateurs et tout ce qui pourrait vous distraire de la conduite.

10. Lisez attentivement le contrat



Avez-vous tout réservé à l'avance ? Bien, mais lorsque vous récupérez la voiture, ne prenez rien pour acquis et lisez bien toutes les clauses du contrat avant de le signer.



Sites internet à voir conseillés par notre rédaction : https://donilocation.ch/location-auto/vaud/lausanne/ https://www.europcar.ch/fr-ch/location-voiture/destinations/suisse/lausanne https://www.kayak.fr/location-voiture-Lausanne.31552.cars.ksp https://www.2em.ch/location-voiture/lausanne https://www.enzo-location.ch/ 1. Utiliser un comparateur de location de voituresSi vous choisissez vous-même votre location de voiture sans dépendre d'une agence ou d'un conseiller en voyages, utilisez un comparateur de location de voiture tel qu'Easyterra pour comparer toutes les options sur le web. Cela vous aidera à démêler les nombreuses variables à prendre en compte lors du choix d'une voiture et à trouver l'offre la moins chère.2. Choisissez la bonne voiture pour vous et vos vacancesJ'ai souvent vu des gens faire le mauvais choix de voiture, généralement pour économiser de l'argent, mais en voyage, il est important de choisir la bonne voiture. Considérez l'espace. Combien de personnes voyageront dans la voiture ? Serez-vous 2 ou 4 ? Si vous voyagez à quatre, vous devez tenir compte non seulement de votre confort pendant le voyage mais aussi de l'espace pour vos bagages, en vous assurant que tout rentre confortablement dans le coffre.Gardez toujours à l'esprit que vous ne pouvez généralement pas choisir un modèle de voiture spécifique, mais seulement une catégorie qui regroupe plusieurs modèles aux caractéristiques similaires. Chaque catégorie indique toujours le nombre de passagers et le nombre de bagages pouvant être transportés.Considérez également avec attention le type de voyage que vous allez effectuer. Le choix de la voiture peut être complètement différent si vous visitez de nombreuses villes et avez donc besoin d'une voiture plus petite, si vous parcourez de longues distances sur des routes larges comme lors d'un voyage aux États-Unis, ou si vous voyagez dans une région où les routes ne sont pas pavées.3. Assurance et franchiseLa location d'une voiture comprend généralement déjà une assurance responsabilité civile et une assurance tous risques, mais vous devez faire attention à la franchise. La franchise est le montant que le conducteur doit payer si la voiture est endommagée ou volée. Lorsque vous réservez votre voiture de location, tenez toujours compte du montant de la franchise. Il peut généralement être réduit, voire ramené à zéro, en payant une surtaxe. La franchise peut être supprimée directement par la société de location de voitures ou par une police d'assurance supplémentaire. Si la franchise est couverte par l'assurance, vous devrez peut-être la payer à l'avance en cas de sinistre, et elle vous sera remboursée ultérieurement.4. Carte de créditPour louer une voiture, vous avez toujours besoin d'une carte de crédit au nom du conducteur. Les cartes électroniques, les cartes de guichet ou les cartes rechargeables ne sont pas acceptées, mais vous devez avoir une carte de crédit internationale, celles avec les numéros en relief, pour plus de clarté.Le montant de la location peut également être payé avec une carte électronique ou avec une carte au nom d'une personne autre que le conducteur, mais une carte de crédit internationale au nom du conducteur est toujours requise lors de la récupération de la voiture pour le dépôt de garantie.C'est pourquoi il est également important de se renseigner sur le plafond de votre carte de crédit ; si le montant requis pour la caution n'est pas disponible sur la carte, la voiture de location ne vous sera pas remise. N'oubliez pas que le montant de la caution ne sera pas disponible sur votre carte pendant vos vacances pour effectuer d'autres dépenses.5. Choisissez la meilleure formuleD'autres aspects à considérer attentivement lors de la location d'une voiture sont le kilométrage, les conditions de carburant et l'heure de livraison et de retour de la voiture.Le kilométrage peut être limité ou illimité. Je préfère toujours opter pour le kilométrage illimité. La beauté d'un road trip, c'est justement la liberté des détours soudains qui peuvent faire varier les distances de l'itinéraire que nous avions prévu. Il est toujours préférable de ne pas avoir de surprises de coûts supplémentaires. Si, en revanche, vous êtes certain de ne pas dépasser les kilomètres parcourus, vous pouvez évaluer la location à kilométrage limité pour faire des économies.Je vous recommande également de toujours choisir la formule "plein à plein" pour le carburant. Dans ce cas, vous devrez faire le plein avant de rendre la voiture. Ce n'est pas le cas avec la formule "du plein au vide", mais n'oubliez pas que le coût du carburant que vous payez à la location de voiture sera un peu plus élevé qu'à la station-service.Faites également très attention à l'heure à laquelle vous rendez la voiture. Il suffit parfois de la rendre une heure plus tôt, même au prix de passer un peu plus de temps à l'aéroport pour économiser une journée de location de voiture.6. Permis et conducteur supplémentaireSi vous allez prendre le volant, assurez-vous que le conducteur supplémentaire est inclus, il est souvent considéré comme un supplément et vous devez payer une surcharge. Sinon, vous ne serez pas couvert par l'assurance.Vérifiez toujours la date d'expiration de votre permis de conduire avant le départ et vérifiez si vous avez besoin d'un permis de conduire international. De même, pour les très jeunes ou les personnes qui viennent d'obtenir leur permis, renseignez-vous sur l'âge minimum du conducteur sur votre lieu de vacances.7. DépôtSi votre rêve est un long voyage itinérant, considérez le coût de l'aller simple ou de l'aller-retour. En général, le fait de déposer la voiture dans une autre ville ou même dans un autre État entraîne un coût plus élevé qui varie fortement en fonction du lieu et de la société de location de voitures. Je vous recommande d'examiner attentivement le prix de ce service lorsque vous commencez à planifier un itinéraire afin de choisir le lieu de dépôt le plus pratique.8. AccessoiresLors de la réservation, n'oubliez pas de demander tous les extras dont vous avez besoin pour vous assurer qu'ils sont disponibles. Les extras peuvent aller d'un siège pour enfant à un système de navigation ou au wi-fi pour les voyages hors de l'UE.9. Contrôlez la voiture avant de partirAvant de partir, vérifiez soigneusement la voiture auprès de la société de location pour éviter les mauvaises surprises à votre retour. Si vous constatez des dommages mineurs, comme une éraflure sur la carrosserie, il peut être judicieux de prendre des photos.De plus, chaque voiture a des commandes différentes. Avant de démarrer la voiture, vérifiez qu'elle fonctionne : boîte de vitesses, feux, indicateurs et tout ce qui pourrait vous distraire de la conduite.10. Lisez attentivement le contratAvez-vous tout réservé à l'avance ? Bien, mais lorsque vous récupérez la voiture, ne prenez rien pour acquis et lisez bien toutes les clauses du contrat avant de le signer.



Marcia Parisis Blogueuse

Lu 40 fois











Flashback : < > Faire du tourisme à Lausanne Location voiture en Suisse Blépharoplastie supérieure Paris Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League