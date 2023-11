Location de voiture pour 1 mois en Suisse

Pourquoi la location d'une voiture est-elle à la mode ?

Service de location de voitures à domicile

Location de voitures à domicile

Service de location de voitures à l'aéroport Genève

Offrir des caractéristiques supplémentaires dans le cadre du financement d'une voiture n'est pas une nouveauté, en particulier avec le passage du financement au leasing. Les personnes interrogées associent principalement le leasing à l'inclusion de services complets.Ceci est encore plus évident dans le cas des contrats de location longue durée, où l'assurance et l'entretien sont également inclus.1.- Le service complet est la principale raison du leasingLes personnes interrogées estiment que ces contrats de location éliminent de nombreux problèmes, tels que la nécessité de vendre leur véhicule. La récente prolifération des véhicules électriques (VE) a renforcé ce sentiment. Par conséquent, on s’attend à ce que la part du leasing augmente dans les années à venir.Les nouvelles fonctionnalités telles que les échanges de véhicules, la compensation des émissions de CO2 pour les véhicules non électriques et les options de leasing automobile sont des éléments clés.Outre les services clés tels que l'assurance et l'entretien, on demande quelquefois aux clients d'évaluer l'importance d'autres caractéristiques des contrats de leasing. La flexibilité supplémentaire au cours du contrat de leasing est l'élément le plus important. Il peut s'agir, par exemple, de la possibilité de passer à une autre voiture louée pendant la période de location. En général, environ 70 % des consommateurs considèrent que les modèles de propriété flexibles sont plus importants que la marque du véhicule elle-même. En outre, la compensation automatique des émissions de CO 2 devient une question importante pour les clients.Les automobilistes seraient prêts à payer davantage pour interrompre un contrat ou échanger leur véhicule en cours de location, beaucoup d'entre eux étant prêts à payer plus de 10 % de plus que le tarif de base de la location.On a également demandé aux clients ce qu'ils seraient prêts à payer pour des caractéristiques spécifiques telles que la suspension du contrat ou l'échange de voiture. Près de 65 % d'entre eux se disent prêts à payer au moins 10 % de plus chaque mois pour échanger leur véhicule pendant leur contrat de location. Plus de 60 % seraient prêts à payer au moins 10 % de plus pour une rupture ou une résiliation de contrat. Les propriétaires de véhicules haut de gamme apprécient particulièrement cette caractéristique, 17 % d'entre eux étant prêts à payer 20 % ou plus pour avoir la possibilité de changer de véhicule en cours de contrat.En général, des caractéristiques supplémentaires pourraient devenir des critères d'achat essentiels pour le leasing, en particulier la possibilité de changer de véhicule ou de suspendre le contrat. Bien entendu, l'enquête ne tient compte que des préférences déclarées. Une analyse récente des données des acteurs de l'abonnement montre que le nombre réel de personnes qui changent de véhicule pendant la durée du contrat est inférieur à celui des personnes qui expriment un intérêt à le faire. Par conséquent, le coût réel de ces fonctionnalités n'a pas encore été déterminé. La nouvelle tendance en matière de location de voitures à domicileLes services s'adaptent aux besoins générés par la société. Location voiture Suisse ne pouvait pas rester à la traîne et propose depuis des années des services entièrement conçus pour répondre aux différents besoins de ses clients. Si vous avez besoin d'un service de location de voitures confortable, facile et totalement adapté à vos besoins, Agence louer voiture Suisse est la solution que vous recherchez.Aujourd'hui, on aimerait vous parler du service de location de voitures à domicile. On sait que voyager est souvent un facteur de stress, et encore plus si vous devez prendre en compte différents trajets qui peuvent impliquer des dépenses supplémentaires comme un service de taxi ou le paiement et les retards des transports publics.On vous explique brièvement les étapes à suivre pour obtenir votre location de voiture à domicile :1. Choisissez votre voiture de locationLe service de location à domicile de Agence louer voiture Suisse met à la disposition de tous ses clients une flotte variée de véhicules qui vous permet de choisir la marque et le modèle de voiture qui s'adaptent le mieux à vos besoins depuis le confort de votre maison ou depuis votre téléphone portable en marchant dans la rue.2. Indiquez l'endroit dont vous avez besoinUne fois que vous avez choisi rapidement et facilement le modèle de véhicule dont vous avez besoin et que vous avez indiqué les jours et les extras dont vous avez besoin, il vous suffit d’indiquer le lieu où vous souhaitez que agence location voiture Genève prend la voiture et le lieu où vous souhaitez que il la récupérera.L'aéroport de Genève est situé à quelques kilomètres du lac Leman. De nombreux visiteurs qui choisissent location voiture vacances Genève comme destination principale de leurs vacances décident de louer une voiture pour se rendre de l'aéroport de Genève à leur maison de vacances ou à leur hôtel et pour se déplacer dans le canton de Vaud en tout confort. Pour cette raison, des clients peuvent louer une voiture depuis l'aéroport, à l'aéroport même où il y a un bureau agence location voiture Neuchâtel. Si vous considérez que la meilleure option est de choisir l'aéroport comme point d'embarquement et de débarquement de votre voiture de location, avec Agence louer voiture Suisse vous aurez toutes les facilités.