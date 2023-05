Location voiture Nyon

Pour louer une voiture, vous avez besoin d'une carte de crédit.

Une carte de débit ou une carte prépayée ne suffit pas, et Postepay n'est pas bon. Et oubliez la location d'une voiture en payant en espèces. En outre, le titulaire de la carte doit généralement être le titulaire du contrat de location.

Ensuite, je résume également un certain nombre d'observations utiles sur les problèmes à prendre en considération et les conditions à vérifier soigneusement dans les contrats de location.C'est une lecture fastidieuse, mais importante.Je commence par quelques concepts qui devraient être évidents, mais à propos desquels je constate qu'il y a encore de la confusion et qui génèrent de nombreuses critiques négatives :(si vous êtes moyennement expérimenté, passez au paragraphe suivant)Ehh, mais mon oncle m'a dit que Postepay est suffisant... Non, ce n'est pas vrai.Peu de sociétés de location acceptent les cartes prépayées, et de nombreuses expériences négatives découlent du fait de ne pas avoir de carte de crédit.En particulier, même si vous pouvez payer la location avec une carte prépayée, vous aurez besoin, lorsque vous récupérerez la voiture, d'une carte de crédit sur laquelle figurent le nom et les numéros.Les sociétés de location à bas prix sont celles qui causent le plus de problèmes.Les voitures sont beaucoup plus anciennes que les locations plus chères, elles ont donc beaucoup plus de kilomètres au compteur et tombent plus facilement en panne, ce qui vous fait perdre votre temps et votre argent (précieux pour vos vacances). Ils économisent également sur le personnel : ils ont moins d'employés, donc l'attente au ramassage est plus longue, et ils les paient peu, donc ils attirent les moins qualifiés et le service global est moins bon.Vous devez également comprendre que si une entreprise vous loue une voiture pour 5 € par jour, elle devra gagner de l'argent par d'autres moyens : dans le meilleur des cas, elle essaiera de vous vendre des formules d'assurance onéreuses, dans le pire des cas, elle pourrait vous facturer des frais supplémentaires.Personne ne donne rien.Si vous ne comprenez pas le contenu du contrat de location (ou le fonctionnement de la location de voiture en général), c'est votre propre faute. Et vous ne pouvez pas déléguer la compréhension à d'autres : je donne gratuitement beaucoup de conseils utiles, j'explique beaucoup de choses, mais en fin de compte, la responsabilité finale incombe toujours au client.La plupart des critiques négatives sur les locations de voitures que l'on trouve dans les forums ou sur Tripadvisor sont le fait de personnes qui n'ont pas compris le fonctionnement des locations de voitures et/ou qui n'ont pas compris le contrat et les conditions de location (en particulier les politiques annexes relatives aux tiers, voir les paragraphes suivants), et qui déversent ensuite leurs frustrations sur Internet en se plaignant d'avoir été trompées.Corollaire du point précédent : ne vous fiez pas aveuglément aux avis négatifs que vous trouvez sur Internet.Les avis des utilisateurs sont une source très utile d'informations précieuses, mais ils doivent être lus avec prudence et discernement.N.B. J'ai également lu des articles dans des journaux nationaux écrits par des experts qui parlaient vraiment beaucoup, alors faites attention à ne pas prendre pour argent comptant ce que vous trouvez dans les journaux.Autre corollaire : plus vous parlez mal les langues étrangères, plus vous aurez de problèmes à l'étranger.Et c'est toujours et uniquement de ta faute.En particulier : le coût de la location sera inversement proportionnel à votre maîtrise de la langue étrangère, car moins vous savez jongler à l'étranger, plus il est important de disposer d'une couverture complète directement auprès de la société qui vous loue la voiture (tandis que si vous êtes plus pratique, vous pouvez vous tourner vers des polices complémentaires au tiers, voir les paragraphes suivants).Ces premiers points couvrent la plupart des problèmes dont les voyageurs se plaignent généralement sur Internet. À propos : je me rends compte que mon insistance à écrire "c'est votre faute" peut sembler désagréable, mais j'ai ressenti le besoin d'énoncer l'évidence après avoir lu tant de commentaires dans lesquels des voyageurs inexpérimentés imputent leurs erreurs à la supposée malhonnêteté des sociétés de courtage (que je recommande) alors que ce sont eux qui ne comprennent pas le fonctionnement du système.Il est évident qu'il existe également de nombreux opérateurs dans le secteur qui causent des problèmes et des désagréments aux voyageurs par leur manque de professionnalisme, allant même jusqu'à facturer des sommes excessives ou indues. Ce sont des problèmes inévitables en voyage. Vous pouvez les minimiser en choisissant les meilleures sociétés de location et les sites les plus fiables pour réserver.En savoir plus : https://donilocation.ch/location-voiture/vaud/nyon/