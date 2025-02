Louer la bonne voiture à Lausanne

1. Définir vos besoins

Courts trajets en ville ? Optez pour une citadine compacte, facile à stationner et économique en carburant.

Pour un voyage en solo ou à deux , une petite voiture économique suffit.

En hiver, privilégiez un véhicule équipé de pneus neige ou d'une transmission intégrale pour plus de sécurité sur les routes enneigées des Alpes suisses.

2. Choisir le bon modèle de voiture

3. Comparer les prix et les offres

Les prix peuvent varier selon la saison, la durée de location et le modèle choisi.

Kilométrage illimité ou limité ?

Politique de carburant : plein à rendre plein ou facturation au retour ?

Donilocation : Large choix de véhicules et tarifs compétitifs.

: Agences internationales avec points de retrait en gare et aéroport. Entreprises locales : Offrent parfois des prix plus attractifs et un service personnalisé.

4. Vérifier les conditions de location

Permis de conduire valide

Carte de crédit au nom du conducteur pour la caution

Pièce d’identité (Passeport ou carte d’identité)

Vérifiez et signalez les rayures, bosses ou défauts avant de signer le contrat.

avant de signer le contrat. Prenez des photos du véhicule pour éviter tout litige au retour.

Vérifiez si une assurance tous risques ou une franchise réduite est incluse.

est incluse. Assurez-vous que l’assistance routière est disponible en cas de panne ou d’accident.

5. Louer une voiture adaptée à votre budget

Faites le bon choix pour votre location de voiture à Lausanne

