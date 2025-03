Louer une Hyundai en Suisse

🔹 Les points forts de la Hyundai i20 1.6

1️⃣ Performance et économie de carburant

✔ Moteur 1.6L essence : Ce moteur offre un bon compromis entre dynamisme et consommation maîtrisée.

✔ Consommation optimisée : Environ 5 à 6 L/100 km, parfait pour minimiser les coûts de carburant.

✔ Transmission : Disponible en boîte manuelle ou automatique, selon vos préférences de conduite.



2️⃣ Confort et habitabilité

✔ Capacité de 5 places : Un intérieur bien pensé offrant de l’espace pour tous les passagers.

✔ Volume du coffre de 352 L : Suffisamment spacieux pour transporter des bagages, idéal pour les voyages.

✔ Sièges ergonomiques et climatisation : Assurant un confort optimal même lors de longs trajets.



3️⃣ Technologies embarquées et sécurité

✔ Écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto 📱 : Restez connecté à vos applications favorites.

✔ Caméra de recul et capteurs de stationnement 📷 : Facilité de manœuvre et stationnement simplifié.

✔ Aides à la conduite avancées 🛣 : Régulateur de vitesse, limiteur, alerte de franchissement de ligne et freinage d’urgence automatique pour une sécurité renforcée.



4️⃣ Une voiture idéale pour tous types d'usages

✔ Conduite urbaine fluide : Son format compact la rend facile à garer en ville, tout en restant dynamique sur route.

✔ Voyages et longs trajets : Confortable et bien insonorisée, elle est parfaitement adaptée aux escapades et déplacements professionnels.

✔ Location économique et flexible : Son faible coût d’entretien et sa faible consommation en font une solution idéale pour ceux qui cherchent une voiture fiable et abordable.



🔹 Pourquoi louer la Hyundai i20 1.6 avec Donilocation ?

Donilocation, spécialiste de la location de voitures à Lausanne, vous propose la Hyundai i20 1.6 avec des avantages exclusifs :



✅ Tarifs compétitifs et transparents : Profitez de l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

✅ Location simplifiée : Pas de caution ni de carte de crédit requise selon les modalités de Donilocation, pour une accessibilité maximale.

✅ Service client réactif et professionnel : Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans votre réservation.

✅ Disponibilité immédiate : Réservez en quelques minutes et prenez le volant rapidement.

✅ Entretien et fiabilité garantis : Tous les véhicules sont régulièrement contrôlés pour assurer votre sécurité et votre confort.



