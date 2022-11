Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Louer une voiture à Lausanne

La location de voiture n'est pas toujours simple ! Sachez en plus en lisant l'article du jour de Doni location basée à Lausanne



VOITURES DE LOCATION : COMMENT LES ENTREPRISES GÈRENT LE CARBURANT



Les options proposées par les sociétés de location de voitures sont diverses : il vaut la peine de les connaître toutes afin d'identifier celle qui correspond le mieux à ses besoins.



Habituellement, lors de la collecte de la voiture de location mise à disposition, en fonction de la disponibilité du carburant, il est toujours conseillé de demander au préposé de noter l'état du carburant sur le formulaire de livraison.



Dans le cas d'un plein, vous pouvez prendre la route en toute sécurité sans vous soucier du carburant, du moins pour le premier trajet, et prendre le contrôle total du véhicule et surtout contrôler sa consommation.



Une fois que j'ai épuisé le carburant, que dois-je faire ?



Puis-je revenir sans faire le plein, en payant peut-être directement l'agence de location pour le carburant ?



Si ce sont les questions que vous vous posez, vous devez tenir compte des options qui vous seront initialement communiquées par le personnel du guichet afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.



Examinons les options mentionnées ci-dessus.

PAYER LE CARBURANT SUR PLACE



La première option concernant les voitures de location et ce qu'il faut faire avec le carburant est de payer un plein d'essence sur place et de rendre la voiture avec un réservoir vide.



Cette possibilité est généralement offerte par les sociétés de location de voitures à bas prix qui opèrent dans la plupart des cas dans les régions du sud de l'Europe.



En principe, lors de la prise en charge de la voiture louée, le premier plein d'essence doit être payé par le client, mais le client peut rendre la voiture même si le réservoir est vide, sachant que le carburant non utilisé n'est pas remboursé.



Une seule exception peut être faite dans le cas des entreprises qui garantissent le remboursement de l'essence non consommée, mais uniquement dans le cas où la location dure moins de trois jours.



Évidemment, le prix du litre de carburant est plus élevé que le prix habituellement proposé par une station-service classique.



Les sociétés de location qui proposent cette option sont généralement moins chères que celles qui proposent l'option "full-full".



En résumé, l'une ou l'autre option n'est pas toujours avantageuse : de temps en temps, il est conseillé d'effectuer un rapide calcul des coûts afin de trouver l'option vraiment la plus avantageuse.



RÉCUPÉRER LA VOITURE AVEC UN RÉSERVOIR D'ESSENCE PLEIN



L'option "plein" mentionnée plus haut consiste à prendre la voiture avec un plein d'essence et à la rendre avec un plein.



Il s'agit d'une politique en matière de carburant adoptée par la quasi-totalité des entreprises du secteur au cours des dernières années : une pratique courante qui, toutefois, rencontre toujours l'approbation de nombreux clients, qui en apprécient la clarté et la transparence.



Si le véhicule n'est pas restitué avec un réservoir d'essence plein, la valeur de l'essence manquante est facturée sur la carte de crédit, avec en plus un supplément qui inclut les frais de service.



Pourquoi devrais-je payer pour un service de ravitaillement ?



De nombreux clients ne sont souvent pas d'accord avec la taxe de non ravitaillement, nous allons vous expliquer pourquoi : le système de prise en charge et de restitution ne prend en compte que et exclusivement le retour et la sortie des véhicules de la flotte, et les sociétés de location ont comme référence le véhicule rendu avec les mêmes normes que la livraison du véhicule



Véhicule en parfait état de propreté

quantité de carburant correspondant à la sortie du véhicule

état de la carrosserie extérieure, de l'intérieur et des pneus intacts.



Par conséquent, tout ce qui correspond à l'état à la sortie, au retour fournit le même état d'utilisation. Dans le cas des voitures de location et de ce qu'il faut faire avec le carburant, le fait de devoir rétablir le niveau, par rapport au plein, nécessite un préposé qui doit se rendre à la station de ravitaillement (toutes les agences de



