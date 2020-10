Magento Agence EWM Genève

2007 - 2009 : La genèse de Magento.Magento - par définition - est un CMS (Content Management System, c'est-à-dire un outil logiciel pour la gestion du contenu d'un site) open source officiellement lancé le 31 mars 2008 par Varien, Inc. Son nom est inspiré du magenta, la couleur choisie et utilisée pour son premier logo.Officiellement, le travail de création de Magento a commencé dès 2007, lorsque sa première version bêta a également été lancée. L'idée initiale était de le baser sur un autre logiciel open source déjà existant, osCommerce. Plus tard, cependant, ses créateurs - Roy Rubin et Yoav Kutner - ont décidé de créer un logiciel complètement nouveau et différent, pas seulement en apparence.Grâce à l'extrême flexibilité et à la polyvalence du logiciel dans la modification et la personnalisation en fonction des besoins spécifiques, Magento a obtenu en un temps incroyablement court une grande renommée mais aussi de nombreux soutiens dans le monde entier.En mars 2009, un an seulement après son lancement officiel, elle était déjà devenue plus célèbre que son ancêtre de l'osCommerce. Ainsi, seulement un mois plus tard, la première version de Magento Enterprise Edition est sortie, avec des fonctionnalités supplémentaires et un service de support direct conçu pour répondre aux besoins spécifiques des grandes marques qui s'intéressaient de plus en plus au logiciel.2011 - 2015 : Croissance et développements.L'année 2011 a été une année importante pour l'histoire de Magento : en février de cette année-là, en effet, la plupart de ses actions ont été achetées par eBay. Cette acquisition a apporté un certain nombre d'avantages au logiciel, notamment la mise en place de la passerelle de paiement Paypal, et a renforcé la réputation de Magento, qui a connu une croissance rapide d'année en année. Dans ce même Magento a également publié les premiers cours et certifications pour le CMS.4 ans plus tard, en 2015, à la suite d'une restructuration interne d'eBay, Magento est redevenue indépendante. La même année, la première version de Magento 2 est sortie.2018 : Magento rejoint Adobe World.C'est l'une des nouvelles les plus importantes de cette année : Adobe a acheté Magento pour 1,68 milliard de dollars, intégrant sa technologie de cloud computing dans le package Adobe Experience Cloud afin de proposer des solutions valables à la fois pour les clients B2B et B2C. Les fonctionnalités, la polyvalence et l'efficacité de Magento s'intègrent donc à la qualité des services numériques d'Adobe, répondant ainsi à tous les besoins en termes de création de contenu, de marketing, de publicité, d'analyse et même de vente en ligne.Source : https://ewm.swiss/fr/expertises/d%C3%A9veloppement-web-mobile/commerce-electronique