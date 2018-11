Main Events : Kick Boxing Lions Fighting Championship

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Après le succès des événements précédents en Suisse et au Brésil, le Lions FC revient à

Neuchâtel et va réunir des combattants professionnels du monde entier. Nelson Carvalho souhaite avant tout représenter un modèle pour les jeunes. C’est la raison pour laquelle il a ouvert son centre de formation afin de pouvoir transmettre sa passion, sa philosophie de vie et l’ensemble des valeurs martiales chères à son cœur. Chers lecteurs et chères lectrices vous en saurez plus sen lisant notre article.







Jason Kalambay qui sera en combat vedette le samedi 17 novembre 2018 à Neuchâtel dans l'organisation Lions Fighting Championship. Il s'agira de Kick Boxing et de MMA des sports voisin de la Boxe Anglaise qui voient le même type de Gala en Europe ou au USA.



Chez Editoweb comme vous le savez nous aimons aller chercher l'insolite et le rare. Une organisation pareille en Suisse vaut d'après nous un large article et nous vous promettons déjà de retranscrire le résultats dans un 3ème article. Nelson Carvalho manager de Jason Kalambay a organisé un très grand gala avec les meilleurs athlètes Suisses du moment. Un vrai shoyw à l'américaine est promit.



Force et courage !

Les fans des sports de contact savent qu'on arrive pas par hasard sur un ring. C'est un sport très difficile en compétitions le KO est autorisé. Nelson et Jason nous rappellent à quel point seul des athlètes professionnels et très bien préparés arrivent sur la ring.

Grace au Lions FC Nelson Carvalho , veut promouvoir les sports de combat en Suisse ainsi que leurs jeunes athlètes afin qu’ils puissent faire une carrière en international et vivre de leur passion, comme cela a été fait pour Volkan Oezdemir actuellement n°2 mondial et seul suisse dans la plus prestigieuse organisation d’arts martiaux mixtes qui est l’UFC pour ne citer que lui. Réserver donc votre soirée du 17 novembre 2018 à partir de 19h30



Francesco Andreiuolo











Francesco Andreiuolo



