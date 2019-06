Maison à vendre Echallens

Cet appartement de type loft offre un espace de Vie rare et conviviale. Toutes les pièces sont spacieuses et agréables. Les grandes baies vitrées lui apporte une belle lumière.



On y accède par un ascenseur qui donne sur le palier avec un seul logement, car il occupe toute la surface de l'étage, aucun voisin au dessus, tranquillité assurée.



L'ambiance unique de ce bien saura vous séduire, dés l'entrée on a un sentiment de calme et d'espace unique.



N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demande complémentaire, ou pour visiter ce bien.

Données techniques

Nombre de pièces: 6 Surface (m2) : 220 Nombre de chambres: 3 Année de construction: 2003 Nombre de salles de bain: 2 Parc(s) intérieur(s): 2 Surface habitable (m2): 220

Référence 322022