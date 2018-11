Maison à vendre Vaud

Calme et espace vous attendent

Maison entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualités supérieurs.



Avec ses 400 m2 habitables et sa surface utile de 514 m2 elle saura vous séduire.



La maison surplombe la Vue grandiose sur le Mont Blanc et la campagne environnante.



Adossée à une forêt, c'est un paradis sur terre.



Maison de 11 pièces dont 5 suites, une chambre, 2 bureaux, un séjour avec cheminée centrale, une cuisine ouverte et salle à manger.



Sauna, dressings, salle de sport et bien plus....



Un ascenseur pour desservir la maison du sous-sol au 1er.



De nombreuses terrasses et balcons.



5 places sous garage et de nombreuses places de parcs extérieurs.



Découvrez ce bien UNIQUE !

Données techniques

Nombre de pièces: 11 Surface jardin (m2): 2'000 Nombre de chambres: 5 Box(s): 5 Nombre de salles de bain: 5 Parc(s) extérieur(s): 5 Surface habitable (m2): 400 Surface du terrain (m2): 20'000 Surface utilisable (m2): 514 Volume (m3): 1'681

En savoir plus :David PadillaTél : 0787308339