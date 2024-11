Mali, Niger, Burkina Faso : vers des documents d'identité harmonisés

Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures visant à renforcer la cohésion des trois États et à réduire les obstacles à la libre circulation. L’accord signé en novembre à Niamey, par exemple, a permis de lever les frais d’itinérance (roaming) entre les opérateurs téléphoniques des trois pays. Cette action concrète vise à faciliter la communication et à rapprocher encore davantage les populations de ces nations, dans un environnement régional de plus en plus interdépendant.



Les ministres ont également rappelé, dans un communiqué, que la mise en œuvre de ces documents harmonisés devra être validée par les chefs d'État des trois pays, à savoir Assimi Goïta du Mali, Abdourahamane Tiani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Cette étape représente une avancée significative vers la mise en place d’une véritable confédération des États du Sahel, qui regroupe désormais environ 72 millions de citoyens.