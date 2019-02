Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Humeurs - Rumeurs Manifestants Gilets Jaunes et violences policières: bilan au 10 février Encore une main arrachée hier à Paris: un manifestant a ramassé une grenade de désencerclement qui a explosé dans sa main. Les lanceurs de balles de défense toujours autorisés et la loi anti-casseurs dans l'attente du vote du Sénat. Les armes munies de charges explosives vont probablement continuer d'être utilisées contre les manifestants.

L’État partirait donc du principe que tous les manifestants sont des casseurs potentiels. Chez les manifestants, nombreux sont ceux qui excusent les casseurs qui leur permettent, avancent-ils, de se faire entendre.

Les manifestants remettent en question les institutions républicaines. Les casseurs défonçaient hier les vitrines des banques et des sociétés d'assurances, symboles de la concurrence non faussée qu'on nous fait avaler pour preuve de démocratie. Jusqu'à quel point peut-on les soupçonner de complicité?





Voici le calendrier des saisines de l'IGPN depuis le commencement des événements (source: publications de presse): le 11 janvier: 67 dossiers,

le 1° février: 116 dossiers

le 10 février: 133 dossiers Soit, en moyenne: 1,2/jour pendant les 8 premières semaines

2,3/ jour pendant les 3 semaines suivantes

1,9 / jour ces 8 derniers jours Le nombre de blessés graves parmi les manifestants et les passants, c'est à dire ceux qui resteront handicapés à vie, se monte à 300 selon les médias. Ci-dessous, les commentaires les plus vifs sur les manifestants blessés. Datés du lendemain de l'acte 12 mais pas d'acte 13 de ce samedi, ils pourraient laisser penser que les blessures graves se banalisent.



GILETS JAUNES : HOMMAGE AUX GUEULES CASSÉES

... novembre 2018, on compte environ 1.000 policiers et 1.700 manifestants blessés dont 69 grièvement atteints : mains arrachées, œil crevé, membres fracturés … (Infodujour.fr, 2 févr. 2019)





«ON EST MEURTRIS, ON EST BLESSÉS, ON EST MÊME UN PEU DÉTRUITS.»

Ils lui ont crevé l'œil! L'œil, il ... Des blessures à la tête, aux yeux, des mains arrachées. ... Florent s'est retourné, et son frère [Gabriel] avait la main arrachée. (Radio-Canada.ca, 2 févr. 2019)



LBD, GRENADES : CES ARMES DONT LES MANIFESTANTS RÉCLAMENT L'INTERDICTION

Devant certaines blessures de type mâchoires cassées, mains arrachées ou encore yeux crevés, une question se pose : ces trois armes ... Une majorité a été victime de tirs de LBD, dont une vingtaine à l'œil, la plupart éborgnés, selon eux. (Le Point, 31 janv. 2019)



"IL FAUT INTERDIRE CES ARMES" ESTIME CET ÉTUDIANT RENNAIS ÉBORGNÉ PAR UN ...

La police, il ne s'en cache pas "il ne l'aime pas, elle m'a crevé un oeil". ... "Il y a eu tellement de blessés, des mains arrachées, des gens qui ont perdu un oeil, … (France Bleu-31 janv. 2019)



LES GUEULES CASSÉES

... devenus borgnes ou ayant eu une main arrachée, n'a cessé de croître. ... a minima à une quinzaine de yeux crevés et à quelque quatre mains en moins. Ça fait trop évidemment. Un œil en moins et une main abîmée seraient déjà excessifs. ... en a vu, l'homme est tombé d'un projectile reçu dans l'œil, dont l'avenir reste … (Courrier Picard, 31 janv. 2019)



DÉNIE DE RÉALITÉ: CASTANER ACCULÉ

Dans l'œil du cyclone en raison sa stratégie terrifiante face aux gilets jaunes, ... Mais face à la multiplication des cas, les mains arrachées, les yeux crevés ou … (24heuresactu.com, 31 janv. 2019)



VIOLENCES: LES GILETS JAUNES ENTRENT DANS L'HISTOIRE DES CONFLITS SOCIAUX ...

... à plus de 3000 le nombre de personnes blessées, dont 100 à plus de 300 l'auraient été grièvement – plaies à la tête, yeux crevés, mains arrachées, etc. (Le HuffPost, 30 janv. 2019)



LE GOUVERNEMENT FACE AUX GILETS JAUNES: L'IMPOSTURE QUI CRÈVE LES YEUX

Le gouvernement face aux Gilets jaunes: l'imposture qui crève les yeux ... cette fois toute la presse, y compris « main-stream » fait couler de l'encre et fait tourner .... (œil crevé, mâchoire brisée, oreilles arrachées), ce n'est pas un accident ? (Pressenza-28 janv. 2019)



BLESSURE À L'OEIL DU "GILET JAUNE" JÉRÔME RODRIGUES: CE QUE L'ON SAIT

Blessure à l'oeil du "gilet jaune" Jérôme Rodrigues: ce que l'on sait .... sur les réseaux sociaux de graves blessures, de mains arrachées et d'énucléations. (Actu Orange, 27 janv. 2019)



UN MENEUR DES «GILETS JAUNES» BLESSÉ À L'OEIL, L'IGPN SAISIE PAR L ...

Jérôme Rodrigues a été blessé à l'oeil samedi après-midi alors qu'il filmait une intervention des forces de .... «Ils lui ont crevé un oeil», entend-on. ... dont un décès, 152 blessures à la tête, 17 personnes éborgnées, et quatre mains arrachées. (Le Figaro, 27 janv. 2019)



On pourra m'objecter que je ne cite pas les 1000 policiers blessés. Ce sera l'objet d'un prochain article. A ces violences contre les biens répondent les répressions policières. Ces violences contre les personnes dont des policiers sont les auteurs suscitent des enquêtes de la police des police (IGPN).Voici le calendrier des saisines de l'IGPN depuis le commencement des événements (source: publications de presse):Soit, en moyenne:Le nombre de blessés graves parmi les manifestants et les passants, c'est à dire ceux qui resteront handicapés à vie, se monte à 300 selon les médias. Ci-dessous, les commentaires les plus vifs sur les manifestants blessés. Datés du lendemain de l'acte 12 mais pas d'acte 13 de ce samedi, ils pourraient laisser penser que les blessures graves se banalisent.... novembre 2018, on compte environ 1.000 policiers et 1.700 manifestants blessés dont 69 grièvement atteints : mains arrachées, œil crevé, membres fracturés … (Infodujour.fr, 2 févr. 2019)Ils lui ont crevé l'œil! L'œil, il ... Des blessures à la tête, aux yeux, des mains arrachées. ... Florent s'est retourné, et son frère [Gabriel] avait la main arrachée. (Radio-Canada.ca, 2 févr. 2019)Devant certaines blessures de type mâchoires cassées, mains arrachées ou encore yeux crevés, une question se pose : ces trois armes ... Une majorité a été victime de tirs de LBD, dont une vingtaine à l'œil, la plupart éborgnés, selon eux. (Le Point, 31 janv. 2019)La police, il ne s'en cache pas "il ne l'aime pas, elle m'a crevé un oeil". ... "Il y a eu tellement de blessés, des mains arrachées, des gens qui ont perdu un oeil, … (France Bleu-31 janv. 2019)... devenus borgnes ou ayant eu une main arrachée, n'a cessé de croître. ... a minima à une quinzaine de yeux crevés et à quelque quatre mains en moins. Ça fait trop évidemment. Un œil en moins et une main abîmée seraient déjà excessifs. ... en a vu, l'homme est tombé d'un projectile reçu dans l'œil, dont l'avenir reste … (Courrier Picard, 31 janv. 2019)Dans l'œil du cyclone en raison sa stratégie terrifiante face aux gilets jaunes, ... Mais face à la multiplication des cas, les mains arrachées, les yeux crevés ou … (24heuresactu.com, 31 janv. 2019)... à plus de 3000 le nombre de personnes blessées, dont 100 à plus de 300 l'auraient été grièvement – plaies à la tête, yeux crevés, mains arrachées, etc. (Le HuffPost, 30 janv. 2019)Le gouvernement face aux Gilets jaunes: l'imposture qui crève les yeux ... cette fois toute la presse, y compris « main-stream » fait couler de l'encre et fait tourner .... (œil crevé, mâchoire brisée, oreilles arrachées), ce n'est pas un accident ? (Pressenza-28 janv. 2019)Blessure à l'oeil du "gilet jaune" Jérôme Rodrigues: ce que l'on sait .... sur les réseaux sociaux de graves blessures, de mains arrachées et d'énucléations. (Actu Orange, 27 janv. 2019)Jérôme Rodrigues a été blessé à l'oeil samedi après-midi alors qu'il filmait une intervention des forces de .... «Ils lui ont crevé un oeil», entend-on. ... dont un décès, 152 blessures à la tête, 17 personnes éborgnées, et quatre mains arrachées. (Le Figaro, 27 janv. 2019)On pourra m'objecter que je ne cite pas les 1000 policiers blessés. Ce sera l'objet d'un prochain article.



Henri Vario-Nouioua















Flashback : < > Les cinq réseaux de la mémoire Pour ne pas hurler avec les loups Réalité de la Dépendances Aux Jeux En Ligne