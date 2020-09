Maroc : Un enfant de 11 ans violé et tué

S’étant aperçu de l’absence prolongé de leur enfant, les parents ont alerté la police. Après de vives recherches entamées par la police, Adnane serait vu en compagnie d’un jeune homme avec des lunettes noires sur une vidéo de surveillance. Dans l’espoir de retrouver l’enfant, les photos de cet homme ainsi que de l’enfant ont été partagées.



Dans la soirée du 11 Septembre, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGNS) annonce que l’homme sur la vidéo a été interpellé et est soupçonné d’homicide volontaire sur mineur après attentat à la pudeur. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme employé dans la zone industrielle de Tanger aurait convaincu Adnane de l’accompagner à son domicile. C’est à son domicile qu’il partageait avec 4 colocataires que le jeune Adnane a été violé et tué



La disparition du jeune Adnane a suscité un mécontentement partout dans le pays. Les milliers d’internautes ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux en faisant appel à l’exécution du suspect.

Dans le rapport de la Direction Générale Nationale de la Sûreté « le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissant de cet acte criminel, dont l’enfant mineur victime, a été transféré à l’hôpital régional de ville pour autopsie.



Même si la peine de mort est considérée par Amnesty International comme une violation des droits humains, beaucoup de personnes ont laissé croire que la meilleure justice était d’exécuter le jeune homme.