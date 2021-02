Mastoplastica additiva Italia

gel di silicone coesivo con una consistenza naturale al tatto

contorni di protesi sottili per una scollatura liscia

forma anatomica per un aumento molto naturale, nel caso di una paziente molto magra o di una paziente che vuole un grande aumento del seno.

forma rotonda con proiezione moderata o molto moderata (profilo moderato o profilo "low plus"): equivalente all'aspetto di una forma anatomica, senza i rischi di rotazione, in pazienti con un piccolo volume ghiandolare per un décolleté leggermente più pieno ma ancora naturale

forma rotonda molto proiettata, per un alto profilo, volutamente artificiale, nei pazienti che lo desiderano

zone implantari variabili in base alla morfologia del paziente, comprese le ultime innovazioni tecniche del dual plan

cicatrici molto discrete sotto l'ascella, sotto il seno o sull'areola

buste microtesturizzate, macrotesturizzate o lisce, a seconda dei casi

infine, nessun cambiamento sistematico della protesi mammaria ogni 10 anni se la protesi rimane intatta, ma un semplice controllo a vita da parte del chirurgo.

Protesi mammarie adatte al trattamento della ptosi mammaria associata.

Dalle tecniche di impianto del seno alle semplici procedure post-operatorie



Le innovazioni chirurgiche permettono un'ospedalizzazione e una convalescenza più brevi:

tecnica di dissezione "no touch" per evitare il trauma dei tessuti e ridurre così il dolore post-operatorio dimissione il giorno stesso con l'approvazione del chirurgo Anestesia locale sistematica del seno, oltre all'anestesia generale, per ridurre il dolore postoperatorio Anestesia locale esclusiva per piccoli aumenti Nessun filo da rimuovere, tutto è assorbibile, per sequenze più semplici



Lipofilling del seno: aumento del seno mediante iniezione di grasso



Il grasso è la speranza di molti pazienti. La sua iniezione nel seno è una vera e propria procedura chirurgica che ha 2 vantaggi:

un rimodellamento del seno naturale, senza corpi estranei... un affinamento della silhouette allo stesso tempo dell'operazione, eseguendo una liposuzione che è essenziale per rimuovere il grasso.



Questa tecnica chiamata lipofilling del seno è stata utilizzata per circa dieci anni nella ricostruzione del seno dopo il cancro, con ottimi risultati. Dal 2011, questa tecnica è comunemente utilizzata in chirurgia estetica con ottimi risultati.

Criteri precisi per il lipofilling del seno a fini estetici



Nel contesto dell'aumento cosmetico del seno, molte controversie sono esistite per molti anni, evocando l'aumento del rischio di cancro al seno. Nel 2011, le cose sono state finalmente chiarite, e il lipofilling estetico del seno è scientificamente convalidato dalla Società francese di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica come una tecnica affidabile e sicura. Tuttavia, questo implica alcune condizioni specifiche:

donna sotto i 35 anni di età nessuna storia personale o familiare di cancro al seno Controllo radiologico preoperatorio rigorosamente normale impegno per un regolare follow-up medico



Se queste condizioni sono soddisfatte, la

Aumento del seno composito: lipofilling e protesi del seno



Nel caso di una grande mastoplastica additiva, il lipofilling del seno non è sufficiente, poiché permette un aumento del volume del seno di una taglia massima di coppa. Le protesi mammarie sono quindi necessarie. Tuttavia, il lifting del seno può essere combinato con gli impianti come parte di un aumento del seno composito, che offre diversi vantaggi:

camuffare i contorni di un impianto ingombrante

ispessire il seno, soprattutto in una paziente magra, per evitare di posizionare la protesi mammaria dietro il muscolo.

evitare la comparsa di pieghe, specialmente in un paziente magro.

creare un risultato molto naturale





Le protesi mammarie di ultima generazione danno risultati sicuri con una riduzione significativa del rischio di conchiglie. La sfortunata frode PIP ha avuto l'effetto positivo di aumentare significativamente la vigilanza delle autorità sanitarie francesi, che oggi permette di certificare un livello molto alto di sicurezza nella progettazione e nella produzione delle protesi mammarie.Protesi mammarie di ultima generazione per un risultato naturaleProtesi mammarie rotonde e anatomicheI risultati sono ora più naturali grazie alla reale evoluzione tecnologica delle protesi mammarie: